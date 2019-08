vor 1 Min.

"Élite", Staffel 2: Start, Trailer, Handlung, Folgen, Schauspieler im Cast

"Élite", Staffel 2, ist demnächst auf Netflix zu sehen. Start, Trailer, Handlung, Folgen, Schauspieler im Cast - hier lesen Sie die Infos zur Netflix-Serie.

"Élite" kommt im September mit Staffel 2 auf Netflix zurück. Die spanische Fernsehserie von Carlos Montero und Darío Madrona handelt von "Las Encinas", einer Eliteschule, auf der nur ausgewählte Schüler studieren dürfen. Nachdem eine Schule in einem armen Viertel zerstört wurde, dürfen allerdings drei "gewöhnliche" Schüler diese Eliteschule ebenfalls besuchen. Das passt den dortigen Schülern allerdings gar nicht und die Intrigen nehmen ihren Lauf. Am 6. September erscheint nun Staffel 2 auf Netflix. Lange mussten die Fans nicht warten: Staffel 1 erschien im Oktober vergangenen Jahres.

"Élite", Staffel 2: Staffel-Start, Handlung und Folgen

In "Élite" dreht sich alles um Beziehungen, Sex und Intrigen. Gleich zu Beginn von Staffel 1 gibt es etliche Geheimnisse und Dreiecksbeziehungen. So versucht Marina die drei Neulinge der Schule auf ihrer Geburtstagsparty willkommen zu heißen, während ihr Bruder Guzmán sie verachtet. Trotzdem bandelt seine kleine Schwester mit Nano an, dem Bruder von Neuankömmling Samuel. Doch dieser hat ebenfalls Interesse an Marina - in "Élite" ist Ärger programmiert. Die Intrigen kommen auf der Jahresabschlussparty zum Höhepunkt, als eine Schülerin tot aufgefunden wurde. An dieser Stelle setzt Staffel 2 an, der Mörder wurde nämlich noch nicht gefunden. Ausgestrahlt wird sie ab dem 6. September. Staffel 1 hatte insgesamt acht Folgen.

"Élite", Staffel 2: Schauspieler im Cast im Überblick

María Pedraza spielt Marina Nunier Osuna

Itzan Escamilla spielt Samuel García

Miguel Bernardeau spielt Guzmán Nunier Osuna

Miguel Herrán spielt Christian Varela Expósito

Jaime Lorente spielt Fernando "Nano" García Domínguez

Álvaro Rico spielt Polo

Arón Piper spielt Ander Muñoz

Mina El Hammani spielt Nadia Shana

Ester Expósito spielt Carla Rosón Caleruega

Omar Ayuso spielt Omar Shana

Danna Paola spielt Lucrecia "Lu" Montesinos Hendrich

Vor Staffel-Start: "Élite" Trailer von Staffel 1

Der Trailer zeigt bereits den Kern der Sendung: Ein Mord versetzt die Schüler in Aufruhr. Auch die Polizei hat den Täter noch nicht gefunden.

Netflix veröffentlicht Staffel 2 am 6. September. (AZ)

