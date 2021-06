Alle Infos zu Staffel 4 von "Elite": Start, Besetzung und Handlung

Staffel 4 der Serie "Elite" geht heute auf Netflix weiter. Alle Infos rund um Folgen, Handlung, Cast und Trailer finden Sie hier.

Heute geht "Elite", die Netflix-Dramaserie um die Schüler einer spanischen Eliteschule, mit Staffel 4 weiter.

Hier finden Sie Informationen rund um Start, Handlung, Folgen, Schauspieler im Cast und Trailer zu den neuen Episoden von "Elite".

"Elite", Staffel 4: Start und Folgen bei Netflix

Die neuen Folgen von "Elite" werden heute, am 18. Juni 2021 veröffentlicht.

Die 4. Staffel von "Elite" beinhaltet insgesamt 8 neue Folgen. Das sind die Titel der einzelnen Episoden:

Die neue Ordnung Fünf Sekunden Betrug und Eifersucht Ich bin... Reintegration Auf die falsche Art Bevor ich gehe (Teil I) Bevor ich gehe (Teil II)

Handlung: Worum geht es in Staffel 4 von "Elite"?

Die in Spanien verbliebenen Teenager Samuel, Guzmán, Ander, Omar, Rebeka und Cayetana müssen erneut die Schulbank drücken - sie alle sind sitzengeblieben oder haben das letzte Schuljahr aus anderen Gründen verpasst. In ihrem letzten Jahr bleiben sie allerdings nicht unter sich - einige neue Schüler sorgen bei der eingeschworenen Truppe für frischen Wind..

Christian, der sich in einem Krankenhaus in der Schweiz aufhält, wurde in der 2. Staffel aus dem Verkehr gezogen, als er einen Unfall erlitt. Ob er in der 4. Staffel zurück an die Eliteschule "Las Encinas" kommen wird, bleibt abzuwarten. Der Teaser, denen wir für Sie weiter unten verlinkt haben, gibt den Fans allerdings Grund zur Hoffnung.

Besetzung: Welche Schauspieler sind Teil des Casts von "Elite", Staffel 4?

Im Vergleich zu der Besetzung der vorherigen Staffeln von "Elite" hat sich im Cast einiges getan. Während vier der Hauptrollen, nämlich Lu, Polo, Carla und Nadia vorerst nicht mehr zu sehen sind, stoßen in Staffel 4 auch einige neue Charaktere dazu. Hier in unserer Übersicht sehen Sie, welche Schauspieler in den neuen Episoden von "Elite" zu sehen sind:

Rolle Darsteller Samuel García Domínguez Itzan Escamilla Guzmán Nunier Osuna Miguel Bernardeau Ander Muñoz Arón Piper Omar Shana Omar Ayuso Rebeka P. Claudia Salas Cayetana Grajera Pando Georgina Amorós Christian Varela Expósito Miguel Herrán Fernando „Nano“ García Domínguez Jaime Lorente unbekannt Manu Rios unbekannt Carla Diaz unbekannt Pol Granch unbekannt Martina Cariddi

"Elite": Der Trailer zu Staffel 4 der Netflix-Serie

Hier präsentieren wir Ihnen das offizielle Ankündigungsvideo zur neuen Staffel der spanischen Drama-Serie "Elite":

