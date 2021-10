Ella Schön - Familienbande im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung als Stream

Das ZDF zeigt am 10.10.21 den Film "Ella Schön - Familienbande". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Gute Nachrichten für alle Freunde von schöner Unterhaltung: Das ZDF bringt im Oktober den Film "Ella Schön - Familienbande" ins deutsche TV. Wann ist der TV-Termin, auf welche Handlung können Sie sich freuen, welche Darsteller haben eine Rolle ergattert, gibt es eine Wiederholung als Stream in der Mediathek? Wir haben die Antworten für Sie zusammengesucht. Sie lesen Sie in diesem Text.

TV-Termin: "Ella Schön - Familienbande" am 10.10.21 im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Ella Schön - Familienbande" kommt am Sonntag, 10. Oktober 2021, im ZDF zur Ausstrahlung. Beginn ist um 20.15 Uhr. 88 Minuten romantische Verwirrung sind garantiert. Der Film ist auch in der ZDF-Mediathek als Stream verfügbar.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Ella Schön - Familienbande"

Ella ist endlich glücklich: Mit Jannis läuft es wieder gut, ihr Tick scheint im Griff zu sein, das Leben mehr Sonne als Schatten für sie zur Verfügung zu stellen. Das zumindest denkt die junge Frau - bis ihr Freund aus Griechenland zurückkehrt und ihr gesteht, dass er sein Herz an eine Bekannte verloren hat. Und nicht nur das: Jannis hat die Fremde sogar geschwängert. Er eröffnet seiner Freundin, sich von ihr trennen und nach Griechenland ziehen zu wollen.

Jannis plagen nach dem Geständnis allerdings erhebliche Gewissensbisse. Er möchte nicht, dass Ella wieder labil wird. Die wirft sich voll in ihr Kung-Fu-Training und bandelt mit Trainer Arndt Engler an.

Ein ähnliches Schicksal wie Ella ereilt Henni. Ihr Jochen hat sie jüngst sitzen lassen. Er war mit einer Tauchlehrerin durchgebrannt. Eines Tages wird Henni in der Sportschule ihres Ex überrascht. Sie habe sich an Jochen rächen und randalieren wollen, gibt sie ab. Ella findet aber die wahren Hintergründe heraus: Nicht Henni, sondern ihr Bruder Axel hatte sich Zugang zur Schule verschafft.

Wie passt das alles zusammen? Wer kann sein Gefühlschaos lösen - und wer nicht? Es wird spannend.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Ella Schön - Familienbande" im Cast

Ella Schön - Annette Frier

- Christina Kieper - Julia Richter

- Julia Hans Kollkamp - Rainer Reiners

Jannis Zagorakis - Josef Heynert

- Ben Kieper - Oscar Brose

- Klara Kieper - Zora Müller

- Nils Hagebrecht - Marc Ben Puch

Henni Gottschalk - Gisa Flake

- Ulla Lüttjens - Tanja Schleiff

Arndt Engler - Oliver Stein

- Henner Lange - Florian Kleine

- Lukas Lüttjens - Siegfried Terpoorten

Wiebke Gottschalk - Gitta Schweighöfer

- Axel Gottschalk - Max Beck

- Jochen Poulsen - Knud Riepen

- Roman Seitz - Christian Rudolf

- Christian Rudolf Paula Fischer - Katharina Küpper

Anja Bradhering - Sarah Stork

"Ella Schön - Familienbande" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Sie möchten "Ella Schön - Familienbande" gerne anschauen, haben aber am Sonntagabend keine Zeit? Macht nichts: Sie finden den Film auch als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek.

