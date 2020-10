17:38 Uhr

Ella Schön: Feuertaufe (ZDF): TV-Termin, Handlung, Darsteller - Teil 5

Ella Schön läuft am 25.10.2020 im ZDF mit dem Titel "Feuertaufe". Mehr zu Teil 5 aus der Herzkino-Reihe lesen Sie hier in der Vorschau.

Von Elisa Jebelean

"Ella Schön" ist eine deutsche Dramedy-Reihe und ist demnächst mit zwei neuen Folgen im ZDF zu sehen. Der TV-Termin für Teil 5 mit dem Titel "Feuertaufe" ist der 25. Oktober 2020. Die Handlung der Film-Reihe dreht sich um Ella Schön - eine Frau mit Asperger Syndrom. Von ihrem verstorbenen Mann erbt sie ein Haus an der Ostsee und findet heraus, dass ihr Mann ein Doppelleben mit einer anderen Frau führte. Mit der Zeit finden die beiden Frauen aber zusammen.

Sendezeit, Darsteller, Übertragung im TV und Stream - lesen Sie hier alle Infos zu "Ella Schön: Feuertaufe".

"Ella Schön: Feuertaufe": TV-Termin und Übertragung im Stream in der ZDF-Mediathek

"Ella Schön: Feuertaufe" läuft am Sonntag 25. Oktober, um 20.15 Uhr im ZDF. Sie haben an diesem Termin keine Zeit? Dann erkunden Sie die ZDF-Mediathek. Dort sind die Filme der Herzkino-Reihe auch im Gratis-Stream zu sehen. Es ist keine Anmeldung erforderlich. "Feuertaufe", Teil 5 der Reihe, dauert 90 Minuten. Simon X. Rost hat das Drehbuch zur Folge geschrieben, Holger Haase hat Regie geführt.

"Ella Schön: Feuertaufe": Die Handlung von Teil 5

Nachdem Christinas Sohn Ben gemeinsam mit seiner Freundin in einen Autounfall mit Fahrerflucht verwickelt war, soll Ella als Anwältin für den Jungen fungieren. Allerdings hat das junge Paar ein Geheimnis, das es ungern preisgeben will. Als wäre das nicht genug, steht Familie Kieper vor weiteren Problemen: Das Haus auf Fischland ist abgebrannt und sie müssen eine neue Unterkunft finden. Vorerst ziehen sie bei Christinas Mutter auf einem Hausboot ein.

Ella scheint der Verlust des Hauses nicht viel auszumachen, doch erst später zeigt sich umso mehr, dass sie ihre Gefühle wieder nicht gut einschätzen konnte. Nachdem ihre Beziehung zu Jannis ins Wanken gerät und sie Aussichten auf ihren alten Job in Frankfurt am Main hat, zweifelt sie an ihrem Leben an der Ostsee.

Besetzung von "Ella Schön: Feuertaufe": Darsteller im Überblick

Annette Frier spielt die pragmatische Anwältin Ella Schön mit dem Asperger-Syndrom. Hier finden Sie die die Darsteller im Überblick:

Rolle Schauspieler Ella Schön Annette Frier Christina Kieper Julia Richter Hans Kollkamp Rainer Reiners Jannis Zagorakis Josef Heynert Ben Kieper Oscar Brose Klara Kieper Zora Müller Katrin Kieper Lina Wendel Friedrich Teetz Reiner Schöne Henni Gisa Flake Juli Dücker Lara Feith Henner Lange Florian Kleine Dr. Bierstädt Ulrich Milde Greta Maier Heike Hanold-Lynch Frau Packebusch Marlen Ulonska Klaus Steven Merting Britta Simone Kabst Herr Hahnsen Frank Kessler Herr Hofmann Stephan Tölle

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen