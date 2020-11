vor 17 Min.

Ella Schön: Schiffbruch (ZDF): Sendetermin heute - Handlung und Darsteller in Folge 6

"Ella Schön: Schiffbruch", Folge 6 der Filmreihe, läuft am 1.11.2020 im ZDF. Lesen Sie hier in der Vorschau alle Infos zur neuen Folge der Herzkino-Reihe.

Von Elisa Jebelean

"Ella Schön" ist mit Teil 6 im ZDF zu sehen. "Schiffbruch" heißt die neue Folge, die zum November-Start ausgestrahlt wird. Die Serie dreht sich um die beiden Frauen Ella (Annette Frier) und Christina (Julia Richter), die Haus und Alltag durch eine unglückliche Schicksalsfügung teilen. Beide sind gänzlich unterschiedliche Charaktere, nicht zuletzt weil Ella das Asperger-Syndrom hat und dadurch recht analytisch und kompromisslos ehrlich ist. Die alleinerziehende Christina hat drei Kinder und ist eher chaotisch und intuitiv. Vielleicht genau deshalb ergänzen sich die beiden Frauen wunderbar.

Handlung, TV-Termin, Darsteller und Übertragung - hier erhalten Sie alle Infos zu Folge 6: "Ella Schön: Schiffbruch".

"Ella Schön: Schiffbruch": Übertragung im Stream in der ZDF-Mediathek und TV-Termin

"Ella Schön: Schiffbruch" läuft am Sonntag 1. November, um 20.15 Uhr im ZDF. Wer an diesem Termin keine Zeit hat, kann sich die Folge auch in der ZDF-Mediathek im Gratis-Stream ansehen. Dafür benötigen Sie keine Anmeldung. "Schiffbruch" dauert wie üblich etwa 90 Minuten. Holger Haase hat in Folge 6 Regie geführt.

Handlung von "Ella Schön: Schiffbruch" - Folge 6

In Folge 6 wird die Freundschaft von Ella und Christina auf die Probe gestellt: Der Vater von Christinas Sohn Ben taucht unangemeldet auf und will ihn auf einen Überraschungs-Trip nach London mitnehmen, um ihn besser kennenzulernen. Christina ist von der Idee überhaupt nicht begeistert und wirft Ella vor, dabei ihre Finger im Spiel gehabt zu haben.

Der Streit könnte für Ella zu keinem schlechteren Zeitpunkt kommen: Sie muss vor Gericht zwischen Naturschützern und Geschäftsleuten vermitteln und kann die komplizierten Gefühle von ihrer Klientin Katrin (Christinas Mutter) nicht nachvollziehen. Normalerweise hilft ihr Christina bei derartigen Problemen, doch wegen des Konflikts mit Bens Vater ignoriert sie Ella.

Besetzung von "Ella Schön: Schiffbruch": Darsteller im Überblick

Annette Frier spielt die eigensinnige Anwältin mit Asperger-Syndrom und Namensgeberin der Sendung: Ella Schön. Sie freue sich, dass die Serie ein großes Echo erfahre und eine gesellschaftliche Relevanz habe, wie sie in einem Interview mit dem ZDF erzählt. Hier finden Sie die die Darsteller von Folge 6 im Überblick:

Rolle Schauspieler Ella Schön Annette Frier Christina Kieper Julia Richter Hans Kollkamp Rainer Reiners Jannis Zagorakis Josef Heynert Ben Kieper Oscar Brose Klara Kieper Zora Müller Katrin Kieper Lina Wendel Friedrich Teetz Reiner Schöne Nils Hagebrecht Marc Ben Puch Viktoria Brahms Cordelia Wege Ulla Lüttjens Tanja Schleiff Henni Gisa Flake Henner Lange Florian Kleine Jochen Meckmann Rainer Frank Katja Martin Merle Collet Jan Wessels Thilo Prothmann

