Eltern nehmen neunjähriges Wunderkind Laurent von der Uni

Laurent ist ein Kind, studiert aber an der Uni. Kurz vor dem Abschluss ist erst mal Schluss. Mama und Papa haben das entschieden. Aber wohl nicht aus Fürsorge.

Von Andreas Frei

Intelligenzquotient: 145. Medien vergleichen ihn schon mit dem Astrophysiker Stephen Hawking und dem Nobelpreisträger Albert Einstein. Er hat erst 2018 sein Abitur gemacht und steht jetzt vor der Bachelor-Prüfung an der renommierten Universität von Eindhoven im Südosten der Niederlande. Sein Fach: Elektrotechnik. Er entwickelt gerade einen Mikrochip, um Reaktionen von Gehirnzellen zu messen. Das Pensum, für das andere Studenten acht Wochen brauchen, schafft er locker in einer Woche. Steht sein nächstes Seminar bevor, stürmt der junge Kerl gerne mal in den Raum und ruft seinem Professor zu: „Hallo, da bin ich.“

Laurent Simons ist neun Jahre alt - jetzt stoppen die Eltern sein Studium

Was man unbedingt noch hinzufügen muss: Laurent Simons aus Amsterdam ist neun Jahre alt. Und macht Karriere in Überschallgeschwindigkeit – natürlich verbunden mit der Frage: Hat so ein Junge überhaupt eine Kindheit? Die Eltern verweisen dann gerne auf seine beiden Hunde Sammy und Joe und die Liebe zu Spielfilmen auf Netflix. Sie haben allerdings auch schon vor einiger Zeit signalisiert, dass die nächsten Spitzenuniversitäten Schlange stehen, um sich, wenn man so will, mit der Intelligenz des Überfliegers zu schmücken.

Jene Eltern übrigens, die ihre Arbeit als Zahnärzte vorerst auf Eis gelegt haben, um sich ganz dem Werdegang des Sohnemanns zu verschreiben. Dreimal in der Woche sind sie mit Laurent von Amsterdam nach Eindhoven gefahren, das sind jeweils knapp zwei Autostunden. Sie sorgten dafür, dass er ungestört lernen kann, aber auch, dass er nicht zu sehr vereinnahmt wird. „Das kommt noch früh genug“, sagt Alexander Simons. Genau diese Eltern haben nun entschieden, dass Laurent sein Studium erst mal stoppt – obwohl er kurz vor dem Abschluss steht. Wie es scheint, haben sie das allerdings nicht aus Sorge um ihren Sohn getan.

Eltern von Laurent betonen. Spitzenuniversitäten warten schon

Nach Angaben der Universitätsleitung wollten die Eltern, dass Laurent noch vor seinem zehnten Geburtstag Ende Dezember sein Examen macht. Das sei aber nicht möglich, erklärte die Universität. Laurent hätte noch einige Prüfungen ablegen müssen. Nach dem Zeitplan der Universität sollte Laurent Mitte 2020 sein Zeugnis bekommen.

Die Eltern wiederum verweisen auf die Angebote anderer Spitzenuniversitäten. Sie fürchten, dass die TU Eindhoven Laurent ohne Grund länger „festhalten“ wolle. Das weist die Uni zurück. Noch nie zuvor habe ein Student so viel persönliche Begleitung bekommen wie Laurent. Es wäre noch immer außerordentlich schnell, wenn er das Studium von normalerweise drei Jahren in zehn Monaten absolviere. Noch ist nicht entschieden, wo der Junge sein Studium fortsetzen soll. (mit dpa)

