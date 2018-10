19:45 Uhr

Emilija Mihailova: Kandidatin bei Adam sucht Eva 2018 Panorama

Von DSDS zu "Adam sucht Eva" 2018: Emilija Mihailova ist Kandidatin bei der nackten RTL-Kuppelshow. Schon bei DSDS zeigte sich die Sängerin freizügig.

Emilija Mihailova arbeitete schon in der diesjährigen "Deutschland sucht den Superstar"-Staffel an ihrem Image als Sexbombe. Das kritisierte auch Dieter Bohlen, der die 29-Jährige eher in TV-Formaten als auf der Bühne sah. Letztendlich sollte er Recht behalten, sie flog in der ersten Mottoshow raus, weil zu wenige Zuschauer für sie anriefen - und landet nun als Kandidatin bei "Adam sucht Eva" 2018.

"Adam sucht Eva" 2018: Emilija Mihailova war schon auf dem Playboy-Cover

Die 29-jährige Dentalsekretärin kommt aus der Schweiz aus Rorschacherberg bei St. Gallen und hat mit Nacktheit kein Problem. Sie ließ sich, während sie noch bei DSDS dabei war, auf dem Cover der Mai-Ausgabe des Playboys ablichten. Stolz präsentierte sie das Heft ihren Mitstreitern, die gemischt reagierten. Neben Lob für ihr tolles Aussehen erhielt sie auch Kritik: "Ich denke performen kann sie. Videos kann sie auch drehen. Aber ich weiß nicht, ob das Musikvideos sind. Mal schauen", sagte DSDS-Kandidat Giulio Arancio.

Solche Reaktionen verurteilt die 29-Jährige. Ihrer Meinung nach sollten sich Frauen so anziehen können, wie sie wollen, ohne gleich in eine Schublade gesteckt zu werden. Ihr Appell: "Männer, lasst uns in Ruhe sexy sein." Schon als DSDS-Kandidatin gab sie bekannt, sie werde ihren Körper in Zukunft weiterhin zeigen.

Emilija Mihailova sucht bei "Adam sucht Eva" 2018 nach ihrem Traummann

Damit war es wohl nur eine Frage der Zeit, bis Emilija Mihailova bei "Adam sucht Eva" 2018 teilnimmt und jetzt ist es so weit: Am 3. November 2018 kann die Sängerin ihren Körper ganz Deutschland präsentieren und dabei noch auf Männersuche gehen.

Ihren Traumprinzen betreffend hat die Schweizerin wohl auch konkrete Vorstellungen: Neben gutem Humor sollte er ein schickes Auto haben. Außerdem ist ihr Aussehen und Hygiene sehr wichtig - auch bei sich selbst. Deshalb achtet sie nach eigenen Angaben sehr auf ihre Ernährung und macht täglich Sport. (AZ)

