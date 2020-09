vor 33 Min.

Emily in Paris: Netflix-Start in Kürze, Handlung, Folgen, Cast und Trailer

Die Netflix-Serie "Emily in Paris" startet demnächst. Alles rund um Start-Termin, Handlung, Folgen, Schauspieler und Trailer lesen Sie hier.

Bald ist die Serie "Emily in Paris" bei Netflix zu sehen. Hier erfahren Sie alles rund um Start, Handlung, Folgen, Schauspieler und Trailer.

Von Monique Neubauer

"Emily in Paris" handelt von der Marketing-Expertin Emily aus den USA, die ihren Traumjob in Paris ergattert. Dort beginnt sie ein neues Leben - doch Arbeit, Freunde und Liebe halten sie gehörig auf Trab.

Sie wollen wissen, wann der Start der Serie auf Netflix ist und wer die Schauspieler sind? Das alles erfahren Sie hier. Außerdem geben wir Ihnen Infos zur Handlung, den Folgen und dem Trailer der Serie.

Netflix-Start von "Emily in Paris"

"Emily in Paris" startet am 2. Oktober 2020 bei Netflix. Dann stehen Ihnen alle Folgen der Serie auf der Streamingplattform zur Verfügung.

"Emily in Paris": Die Handlung der Serie

Die romantische Comedyserie dreht sich um die Amerikanerin Emily aus dem Mittleren Westen, die wegen einer unerwarteten Arbeitsmöglichkeit nach Paris zieht, um einer französischen Marketingfirma eine amerikanische Perspektive zu vermitteln. Dabei erlebt sie aber einen zunächst großen Konflikt zwischen den Kulturen beider Länder.

Außerdem muss sie sich an die Herausforderungen des Lebens in einer fremden Stadt gewöhnen. Emilys neues Leben in Paris ist voller überraschender Herausforderungen: Sie ist damit beschäftigt, ihre Arbeitskollegen von ihrem Können zu überzeugen und neue Freundschaften und ihr Liebesleben unter einen Hut zu bringen.

Einzelne Folgen der Netflix-Serie "Emily in Paris"

Insgesamt wird die Serie zehn Folgen beinhalten, die je 30 Minuten lang sind. Die Titel der einzelnen Episoden sind noch nicht bekannt.

Die Folgen wurden direkt in Paris und den Vororten der Stadt gedreht. Regie führte Darren Star, der vor allem durch die Kult-Serie "Sex and the City" bekannt geworden ist.

Die Besetzung von "Emily in Paris": Schauspieler im Cast

Hier sehen Sie eine Übersicht der Hauptdarsteller von "Emily in Paris":

Lily Collins als Emily Cooper

als Cooper Ashley Park als Mindy Chen

Philippine Leroy-Beaulieu

Lucas Bravo

Kate Walsh

Samuel Arnold

Bruno Gouery

Camille Razat

William Abadie

Arnaud Viard

Das ist der offizielle Trailer zu "Emily in Paris"

Hier finden Sie den Trailer zur Serie, um sich ein erstes Bild von "Emily in Paris" zu machen:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen