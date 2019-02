09:30 Uhr

Emma Thompson: "Warum würde eine Frau für ihn arbeiten wollen?" Panorama

Emma Thompson ist aus Protest aus einem Filmprojekt ausgestiegen. Warum sie nicht mit Ex-Pixar-Chef John Lasseter arbeiten will, erklärt Thompson in einem offenen Brief.

Die britische Schauspielerin Emma Thompson hat vor einem Monat die Produktion des Animationsfilms "Luck" verlassen. Die zweifache Oscar-Gewinnerin hatte eigentlich für einen Sprechpart im Trickfilm zugesagt. Nun wendet sie sich mit einem offenen Brief an die Produktionsfirma Skydance, um ihre Entscheidung zu rechtfertigen. Der Grund: Ende Januar hatte Skydance einen neuen Chef der Animationssparte verkündet.

Dabei handelt es sich um den 61-jährigen John Lasseter, dem ehemaligen Chef von Pixar und Disney Animation. Diesem war seinem vorherigen Arbeitgeber Disney gekündigt worden, nachdem mehrere Frauen ihm sexuelle Belästigung vorgeworfen hatten. Thompson wirft dem Skydance-Management deshalb in ihrem Brief mangelndes Verantwortungsbewusstsein vor. Der Brief wurde unter anderem vom britischen Guardian und der Los Angeles Times publiziert.

Im Brief an das Skydance-Management schreibt Emma Thompson: "Es ist für mich sehr seltsam, dass Sie und Ihre Firma in Betracht ziehen, jemandem mit Herrn Lasseters Muster an Fehlverhalten zu engagieren". Und weiter: "Wenn ein Mann seit Jahrzehnten unangemessen Frauen berührt, warum sollte eine Frau dann für ihn arbeiten wollen?" Die US-amerikanische "Time's Up"-Bewegung beglückwünschte Thompson für ihr Statement.

This is what it looks like to walk the walk. Thank you, Emma Thompson. #TIMESUP https://t.co/raJCNyCJou — TIME'S UP (@TIMESUPNOW) 26. Februar 2019

Was wird Ex-Pixar-Chef John Lasseter vorgeworfen?

John Lasseter ist in der Branche bekannt. Für seine Arbeit in Animationsfilmen wurde Lasseter bereits zweimal mit dem Oscar ausgezeichnet. So führte er unter anderem in "Toy Story" und "Cars" Regie und produzierte jeden Pixar-Film seit "Monster AG" im Jahr 2001. Er selbst kündigte Ende 2017 wegen "Fehltritten" eine sechsmonatige Pause an. Im Juni 2018 wurde daraus sein endgültiger Ausstieg bei Disney.

Der Hollywood Reporter hatte damals einen Pixar-Angestellten zitiert, der berichtete, dass Lasseter für sein "Grapschen, Küssen und Kommentare über Körpermerkmale" bekannt gewesen sei. Im Branchenblatt Variety wurden weibliche Angestellte Pixars zitiert, die ähnliche Vorwürfe hervorbrachten.

Variety hatte im Januar berichtet, Lasseter sei vor der Vertragsunterzeichnung mit der Produktionsfirma Skydance von einem Anwaltsteam regelrecht verhört worden. So habe er vertraglich zusichern müssen, für künftiges Fehlverhalten finanziell selbst aufzukommen.

Emma Thompson waren diese Umstände nicht tragbar. Sie möchte mit ihren Austritt und Brief "ein Zeichen setzen", um die Generation ihrer Tochter zu schützen. (AZ)

