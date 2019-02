In Australien gibt's bald Emojis auf Autokennzeichen

vor 17 Min.

Ein lachendes Emoji auf einem Kennzeichen: In Queensland (Australien) ist das bald möglich.

Emojis auf Kennzeichen? Was wie ein Scherz klingt, ist ab März auf Nummernschildern in Queensland (Australien) erlaubt.

Es klingt wie ein Scherz: Im australischen Bundesstaat Queensland sind bald Emojis auf Autokennzeichen erlaubt. Neben den gängigen Nummern und Zahlen sollen ab März 2019 verschiedene Gesichtsausdrücke in Form von Emojis (auch Smileys genannt) erlaubt sein.

Emojis auf Kennzeichen: Diese Symbole sind auf Nummernschildern erlaubt

ein Zwinker-Smiley

einer mit Sonnenbrille

der verliebte Emoji

ein lächelndes Gesicht

und ein tränenlachendes Emoji

Nach Angaben der australischen Behörden, seien zunächst nur Emojis mit positiver Botschaft geplant. Es soll aber bereits Wünsche nach austauschbaren Nummernschildern geben. "Die Emojis sollten austauschbar sein, sodass man andere Fahrer warnen kann, wenn man müde oder schlecht drauf ist", sagte etwa ein Autofahrer der Nachrichtenagentur afp. Eine andere meinte: "Wenn das den Tag ein wenig aufhellt, während man im Stau steht, dann soll es so sein."

Autokennzeichen mit Emoji: Teurer Spaß auf dem Nummernschild

Übrigens: Ein Autokennzeichen, das nur aus Emojis besteht, soll nicht möglich sein. Aber auch für ein einziges Emoji auf dem Kennzeichen müssen Autofahrer laut australischen Medienberichten tief in die Tasche greifen. Es soll wohl mindestens 340 australische Dollar, also umgerechnet etwa 213 Euro, kosten.

In Queensland (Australien) sind bald Emojis auf Nummernschildern erlaubt. Bild: Handout/Personalised Plates Queensland/afp

Wer es noch individueller mag, kann sein Kennzeichen in Queensland übrigens noch stärker personalisieren lassen. So kann zum Beispiel das Logo einer Sportmannschaft auf dem Nummernschild angebracht werden. Der Preis dafür liegt aber nochmals höher als der für ein einzelnes Emoji: bei bis zu 500 Dollar, also 313 Euro. (AZ)

