vor 47 Min.

Endlich Königstochter: Freudentränen bei Prinzessin Delphine

Seit Jahren kämpft die Belgierin Delphine Boël darum, dass der belgische Ex-König Albert seine Vaterschaft anerkennt. Nun ist die 52-Jährige endlich Prinzessin.

Von Andreas Frei

Wenn Königstöchter weinen, ist davon auszugehen, dass ihnen eine goldene Kugel in den Brunnen gefallen ist (nachzulesen in Grimms Märchen), heute auch gerne das Smartphone in den Villenpool. Prinzessin Delphine – welch passender Name in diesem Zusammenhang – fällt diesbezüglich ziemlich aus dem Rahmen. Ihre Tränen, geflossen bei einer Pressekonferenz in Brüssel, sind der Tatsache geschuldet, dass die Königstochter überhaupt Königstochter sein darf.

Delphine ist die uneheliche Tochter der ehemaligen belgischen Königs Albert

Das kam so: Prinzessin Delphine hieß bislang Delphine Boël. Die 52-jährige Künstlerin aus Belgien war stets davon überzeugt, dass ihre Mutter, Baronin Sybille de Sélys Longchamps, in den 1960er Jahren eine Affäre mit dem damaligen Prinzen und späteren König Albert hatte – dieser also Delphines Vater ist. Seit 2013 kämpfte sie vor Gericht um die Anerkennung als Königstochter. Albert, 86, stritt alles ab, bis ein verordneter Vaterschaftstest Klarheit brachte.

Nun sind die royalen Familienverhältnisse auch juristisch besiegelt und der erste tränenreiche Auftritt mit neuem Namen erfolgt. So sprach Prinzessin Delphine Michèle Anne Marie Ghislaine von Sachsen-Coburg und Gotha mit Blick auf das Urteil der Brüsseler Richter: „Sie haben mich geboren, wie ich hätte geboren sein sollen. Ich bleibe eine Künstlerin, aber im Inneren werde ich eine andere sein.“ Ob das auch daran liegt, dass sie zwar vom belgischen Staat kein Geld erwarten darf, womöglich aber eines Tages einen Teil von Alberts Vermögen erbt?

Der König, der längst ein Ex-König ist, schweigt dazu ebenso wie zu den Tränen der neuen Tochter. Besser so. Am Ende hätte er noch den Grimm’schen Froschkönig zitiert. Der sagt einfach zur Prinzessin: „Sei still und weine nicht.“

Themen folgen