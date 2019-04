19:28 Uhr

Enissa Amani löst Shitstorm gegen Autorin Anja Rützel aus

Nach einer bissigen Kritik gegen die "About You Awards" und Komikerin Enissa Amani muss sich die Journalistin Anja Rützel mit einem Shitstorm herumschlagen.

Anja Rützel schaut sich eine Preisverleihung auf ProSieben an, schreibt darüber eine längere, bissige TV-Kritik und hat prompt Probleme - mit zahlreichen Followern von Influencern in Deutschland.

Dabei hat die Journalistin auf sehr ironischeweise die "About You Awards" kommentiert. Leseprobe: "Jurymitglied Enissa Amani hält einen sehr langen, extrem sonderbaren Vortrag darüber, dass sie sich als Stand-upperin diskriminiert fühlt, wenn man sie "Komikerin" nennt (und dass sie sich "Nutten" für ihre Bühnenshow wünscht)." Im darauffolgenden Text verwendet Rützel dann gleich fünf Mal den Begriff Komikerin. Doch Enissa Amani gefiel die TV-Kritik überhaupt nicht.

500.000 Follower stürzen sich auf Anja Rützel

Sie schoss auf Instagram und Twitter zurück. Zwar schreibt sie in einer Insta-Story, dass sie sich "völlig fair" wehre und "kein Mal zum "hate" aufrufe". Doch ihre knapp 500.000 Follower reagierten mit einem Shitstorm gegen die Journalistin Rützel. Was diese dazu bewegte, ihren Instagram-Account auf privat zu stellen. Davor schrieb sie noch bei Twitter: "Seit gestern Abend werde ich auf diversen Social-Media-Seiten als Quasi-Nazi und 'AFD-Nutte' beschimpft, weil ich für @Spiegelonline eine TV-Kritik über eine Influencer-Award-Verleihung geschrieben habe. Und eine dort auftretende Komikerin nicht komisch fand."

Seit gestern Abend werde ich auf diversen Social-Media-Seiten als Quasi-Nazi und "AfD-Nutte" beschimpft, weil ich für @SPIEGELONLINE eine TV-Kritik über eine Influencer-Award-Verleihung geschrieben habe. Und eine dort auftretende Komikerin nicht komisch fand. — Anja Rützel (@aruetzel) 21. April 2019

Shitstorm gegen Journalistin: Komikerin Enissa Amani gegen Anja Rützel

In weiteren Tweets zeigt Rützel die Anfeindungen der Follower der Influencerin und wie sie versucht die Lage zu beruhigen - jedoch erfolglos. Enissa Amani hat dazu eine ganz gegenteilige Meinung und erklärt auf Twitter: "Wenn Presse also einen Artikel schreibt über Menschen, sie namentlich nennt und damit ihre Leser anstachelt oder ein Bild vermittelt und Leute darauf anspringen ist es ok. Wenn aber Menschen mit Reichweite etwas schreiben und dann die Follower/Leser reagieren ist es Hetze. Ok."

Wenn Presse also einen Artikel schreibt über Menschen, sie namentlich nennt und damit ihre Leser anstachelt oder ein Bild vermittelt und Leute darauf anspringen ist es ok. Wenn aber Menschen mit Reichweite etwas schreiben und dann die Follower/Leser reagieren ist es Hetze. Ok 21. April 2019

Der Streit zieht sich mittlerweile seit gut zwei Tagen hin. Mittlerweile hat sich auch ein AfD-Politiker eingeschaltet. Andreas Winhart, der erst kürzlich von Enissa Amani aufgrund fremdenfeindlicher Äußerungen als "Bastard" bezeichnet wurde, lobte den Text von Anja Rützel. Daraufhin reagierte Amani auf Instagram mit folgendem Beitrag:

Enissa Amani: Gegenwind von den eigenen Fans

Rützel versucht sich dann per Facebook direkt an Amani zu wenden und distanziert sich von den Äußerungen Winharts. Doch Amani kann nicht beruhigt werden. Und erklärt: "Sie sieht null ein, wie sie natürlich Menschen wie Winhart Rückenwind gibt." Doch mittlerweile werden auch ihre Aufrufe und Beiträge bei Twitter und Instagram von anderen Nutzern kritisch beäugt. Deswegen antwortet Amani auf einzelne Beiträge:

Lieber Aron, habe den Sachverhalt erneut in meiner Insta-Story erklärt. Habe mich fair ohne eine Beleidigung konstruktiv gewehrt. Sie darf also austeilen aber ich darf mich nicht wehren, sogar wenn es fair und konstruktiv formuliert ist? Hatte nicht mal ihren Account genannt. https://t.co/AhnklNjR8K — Enissa Amani (@enissaamani) 22. April 2019

Wie der Streit weitergeht, bleibt abzuwarten. Anja Rützel formulierte es auf Twitter so: "Bis jetzt habe ich mir solche komplett wahnsinnigen Eskalationen ja immer nur als faszinierter Gaffer angeschaut. Mittendrin zu stehen ist extrem unangenehm." (AZ)

Themen Folgen