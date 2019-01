Entführung: 88-jährige Frau offenbar wieder aufgetaucht

vor 2 Min.

In Österreich war eine 88-Jährige unterwegs, als plötzlich zwei schwarze Limousinen neben ihr hielten. Die Polizei ging zunächst von einer Entführung aus.

War es eine Entführung oder eine familiäre Auseinandersetzung? Im österreichischen Burgenland ist eine 88-jährige Frau am Dienstagabend auf offener Straße in eine Limousine gezerrt worden. Daraufhin lief eine internationale Fahndung nach den Tätern an. Am Mittwochvormittag ist die Frau laut ORF Burgenland in Kitzbühel wieder aufgetaucht. Das habe ein Polizeisprecher bestätigt.

Aufgrund der seltsamen Begleitumstände des Falls, dessen Hintergründe auch am Mittwochmorgen noch im Dunkeln lagen, sah sich sogar die österreichische Regierung zu einer Stellungnahme veranlasst. "Zur Stunde ist es nicht wirklich gesichert, ob es sich um eine Entführung im klassischen Sinn handelt", sagte Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) am Dienstagabend in der ORF-Sendung "Report". "Im Moment ist es noch zu früh, um auf Details einzugehen."

Nach Angaben der Polizei war die 88-Jährige mit ihrer Pflegerin in Eisenstadt unterwegs, als neben ihr zwei schwarze Limousinen hielten. Die Pflegerin wurde zur Seite gestoßen, die 88-Jährige anschließend in eines der Fahrzeuge gesetzt, die danach beide mit hoher Geschwindigkeit davonrasten.

"Die Fahndung nach den Tätern läuft auf Hochtouren", sagte ein Polizeisprecher der österreichischen Nachrichtenagentur APA. Die Ermittlungen liefen "in alle Richtungen". Zur Identität des Entführungsopfers machten die Behörden "aus kriminaltaktischen Gründen und aufgrund des Opferschutzes" zunächst keine Angaben. Laut ORF soll es sich um die Mutter des Mannes halten, der das Esterhazy-Vermögen verwaltet. (AZ/dpa)

