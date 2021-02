vor 49 Min.

Entwarnung nach Vulkan-Ausbruch - Flughafen macht wieder auf

Der Ätna, Europas aktivster Vulkan, hat auf Sizilien Feuer und Lava gespuckt. Das Naturereignis lieferte spektakuläre Bilder. Inzwischen kehrt zumindest äußerlich wieder Ruhe ein.

Der Flughafen der Stadt Catania hat nach einer Unterbrechung wegen des Ausbruchs des Vulkans Ätna die Arbeit wieder aufgenommen.

Das war auf der Internetseite des internationalen Airports auf der süditalienischen Insel Sizilien zu lesen. Zuvor hatte der Flughafen die Öffnung für 9 Uhr auf Twitter angekündigt.

Der nahe Vulkan war am Vorabend für knapp eine Stunde ausgebrochen. Danach mussten Pisten von Vulkanasche gereinigt werden, wie der Flughafen am Dienstagabend mitgeteilt hatte. Am Mittwochmorgen war im italienischen Fernsehen zu sehen, dass der Himmel in der Region wieder blau und klar war.

Die Behörden beobachteten die Aktivität des Vulkans weiter, die Lage sei aber unter Kontrolle, hieß es in Medienberichten. Der Ätna hatte am Dienstag spektakulär Feuer und Asche gespuckt. Medienberichten zufolge gab es eine starke Explosion auf der Südost-Seite des Vulkans. Lava lief am Hang runter.

Am Ätna kommt es immer wieder zu Ausbrüchen. Catania gehört mit mehr als 300.000 Einwohnern zu den größeren Städten in der Umgebung. Der Berg selbst ist über 3300 Meter hoch.

