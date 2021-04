Er sollte gerade "Impfluencer" werden: Günther Jauch mit Corona infiziert

Zum ersten Mal seit 31 Jahren muss Günther Jauch einen Moderationstermin krankheitsbedingt absagen. Der Grund: Er hat sich mit dem Coronavirus infiziert.

TV-Star Günther Jauch ( "Wer wird Millionär?") hat sich laut RTL mit dem Coronavirus infiziert. Wie sein Haussender am Freitag in Köln mitteilte, muss der 64-Jährige deshalb zum ersten Mal seit 31 Jahren krankheitsbedingt bei einem Moderationsjob ausfallen.

Jauch sollte Werbung für die Corona-Impfung machen

Publikumsliebling Jauch sollte nach bisheriger Planung ab kommender Woche laut Bundesregierung für die Corona-Schutzimpfung werben. Dafür nennen Bürgerinnen und Bürger aber eben auch Prominente honorarfrei ihre Gründe, warum sie persönlich bereit für die Corona-Schutzimpfung sind.

Wer moderiert Jauchs Sendung am Samstag?

Jauch wird am Samstagabend bei der neuen Ausgabe der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" vertreten. Die geplante Sendung findet statt. Wer den 64-Jährigen vertritt, wird in der Live-Show am Samstag bei RTL bekanntgegeben. In der nächsten Ausgabe will Jauch dann wieder am Start sein: "Ich bin zuversichtlich, dass ich bei der Sendung am 17. April wieder dabei bin." (dpa)

