17:42 Uhr

Ermittler im Fall Rebecca: "Zuversichtlich, dass wir bald Anhaltspunkt finden"

Mehr als sechs Wochen, nachdem die 15-jährige Rebecca aus Berlin verschwand, erhält die Polizei immer noch Hinweise. Inzwischen sind mehr als 2000 eingegangen.

Auch mehr als sechs Wochen nach dem Verschwinden der 15-jährigen Rebecca aus Berlin bekommt die Polizei noch Rückmeldungen aus der Bevölkerung. Die Zahl der Hinweise zu dem Fall liege inzwischen bei rund 2200, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die Ermittlungen gingen weiter, wenn auch derzeit nicht in sichtbarer Form. Mehrere Medien hatten online berichtet.

"Wir geben die Hoffnung nicht auf, dass wir im Fall Rebecca doch noch weiterkommen", sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Martin Steltner, am Mittwoch. Ob sich das auf neue Erkenntnisse stützt, sagte er nicht. In einem Gespräch mit Focus Online zeigte er sich optimistisch, dass es bald eine neue Spur geben könnte: „Wir sind zuversichtlich, dass wir bald einen neuen und wichtigen Anhaltspunkt finden, der uns zu Rebecca führen könnte.“

Die Ermittler gingen weiter davon aus, dass die Schülerin Opfer eines Verbrechens wurde.

Rebecca aus Berlin vermisst: Suchaktionen blieben erfolglos

Zuletzt hatten die Ermittler am vergangenen Freitag in Brandenburg eine Suchaktion mit einem Spürhund durchgeführt. Diese war ebenso erfolglos geblieben wie die Einsätze in den Wochen zuvor. Dabei hatten Polizisten Wälder durchkämmt und sich mehrere Seen südlich der Autobahn 12 Berlin-Frankfurt(Oder) vorgenommen.

Auf der A12 war das Auto von Rebeccas Schwager nach ihrem Verschwinden am 18. Februar zweimal automatisch erfasst worden. Der 27-Jährige saß als Tatverdächtiger in Untersuchungshaft, ist seit mehr als zwei Wochen aber wieder auf freiem Fuß.

Zunächst habe die Familie nach der Freilassung des 27-Jährigen ungewöhnlich lange nichts von ihm gehört, sagte Rebeccas Vater der Berliner Morgenpost: „Ich hoffe, dass ich meinen Schwiegersohn bald sprechen kann. Bis jetzt hat er sich nicht bei uns gemeldet." In einem Artikel in der Bild berichtete der Vater allerdings am Mittwoch, dass sich sein Schwiegersohn mittlerweile mit ihm in Kontakt gesetzt hätte. Zum Fall dürfe der allerdings nichts sagen: "Seine Anwältin hat ihm das verboten.“ (AZ, dpa)

