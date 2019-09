vor 16 Min.

Ermittler prüfen nach SUV-Unfall Hinweise auf epileptischen Anfall

Der Grund für den schweren SUV-Unfall mit vier Toten in Berlin könnte nach ersten Hinweisen und Erkenntnissen ein epileptischer Anfall des Fahrers gewesen sein.

Nach dem SUV-Unfall mit vier Toten in Berlin gibt es neue Hinweise auf die Unglücksursache. Der Grund für den Autounfall könnte nach ersten Erkenntnissen ein epileptischer Anfall des Fahrers gewesen sein. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Ermittlerkreisen. Ein Sprecher der Polizei wollte das am Montag weder bestätigen noch dementieren.

Die Polizei hatte nach dem Unfall mitgeteilt, dass es Hinweise auf einen medizinischen Notfall gegeben habe. Zuvor hatten "Berliner Morgenpost" und "Tagesspiegel" darüber berichtet.

Polizeipräsidentin Barbara Slowik sagte am Rand des Innenausschusses: "Wir schließen nach wie vor definitiv medizinische Gründe nicht aus." Die Polizei will nun mit Hilfe der Krankenakte des Fahrers und einer Blutuntersuchung klären, ob er krank war und die Hinweise auf den Anfall stimmen.

Das Auto eines 42-Jährigen war am Freitagabend in Berlin von der Straße abgekommen und verletzte vier Fußgänger an einer Ampel tödlich, darunter einen Dreijährigen. Anwohnern zufolge überholte der SUV den stehenden Verkehr an der Ampel sehr schnell auf der Gegenfahrbahn und geriet auf den Gehweg. Das Auto knickte einen Ampelmast und mehrere Poller um, durchbrach einen Bauzaun und kam erst auf einem Baugrundstück zum Stehen.

Der 42-Jährige SUV-Fahrer wurde schwer verletzt. Nach dem Unfall war eine hitzige Debatte über SUV in Großstädten ausgebrochen. (dpa)

