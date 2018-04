vor 32 Min.

Erster "heute"-Moderator Carl Weiss ist gestorben Panorama

Der Journalist und Korrespondent Carl Weiss ist gestorben. Er moderierte 1963 die erste Ausgabe der "heute"-Sendung im ZDF. Weiss wurde 92 Jahre alt.

Der Journalist und Moderator Carl Weiss ist gestorben. Das teilte das ZDF am Donnerstag im Mainz mit. Weiss hatte lange Jahre für den Sender gearbeitet. Am 1. April 1963 moderierte er die erste Ausgabe der "heute"-Sendung. Am damals ersten Sendetag der neu gegründeten Fernsehanstalt begrüßte er die Zuschauer mit dem Satz "Guten Abend, meine Damen und Herren. In Rheinland-Pfalz wird bereits über eine neue Regierungskoalition gesprochen." Nach dem damaligen Intendanten war er damit das zweite Gesicht, das die Zuschauer im ZDF zu sehen bekamen.

Das ZDF - Geschichte, Zahlen, Fakten 1 / 11 Zurück Vorwärts 1963 Am 1. April startet Gründungsintendant Karl Holzamer mit einer Ansprache das bundesweite Programm des Zweiten Deutschen Fernsehens. Danach folgt die Musikshow Berlin Melodie – 90 Minuten lang und vorab aufgezeichnet.

Nur einen Tag später haben die Mainzelmännchen als unterhaltendes Element für die Werbung Premiere. Sie sind bis heute im Programm präsent. Das gleiche gilt für das aktuelle Sportstudio, das erstmals im August 1963 übertragen wird.

Das erste Sendezentrum ist ein ehemaliger Bauernhof in Eschborn bei Frankfurt am Main. Weil die Zugangswege bei Regen oft verschlammt und die Baracken kalt und zugig sind, erhält der Ort schnell den Beinamen „Telesibirsk“.

Zu diesem Zeitpunkt haben in Deutschland nur sieben Millionen Haushalte einen Fernseher – und von diesen können nur 60 Prozent das ZDF in den ersten Monaten überhaupt empfangen.

1967: Von der 25. Deutschen Funkausstellung in Berlin sendet das ZDF am 25. August zum ersten Mal in Farbe.

1973: Die Hauptausgabe der Heute-Nachrichtensendung beginnt vom 1. Oktober an um 19 Uhr.

1974: Das neue Sendezentrum in Mainz wird in Betrieb genommen.

2006: Quotenrekord im Fernsehen: Fast 30 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 84 Prozent) sehen im ZDF das Fußball-WM-Halbfinale Deutschland gegen Italien (0:2 n. Verlängerung).

2013: Der Sender beschäftigt rund 3600 feste und 4500 freie Mitarbeiter. Aus Spargründen sollen in den kommenden Jahren bis zu 400 feste Stellen wegfallen. Intendant ist seit 2012 Thomas Bellut.

Das Durchschnittsalter des ZDF-Zuschauers liegt bei etwa 60 Jahren. Der Sender betreibt mehrere Spartenkanäle, darunter ZDF Info, ZDF Neo und (noch) ZDF Kultur, und ist beteiligt an 3sat, Phoenix, Arte, Kika und am Deutschlandradio.

Kontrolliert wird das ZDF vom Fernsehrat (77 Mitglieder), in dem unter anderem Politik, Kommunen, Kirchen, Gewerkschaften und Arbeitgeber vertreten sind. Der Jahresetat beträgt rund zwei Milliarden Euro.

Weiss berichtete aus Indien und Indonesien

Zuvor hatte der in Tschechien geborene Weiss für Zeitungen gearbeitet und war in den 50er Jahren Presseattaché der deutschen Botschaften in Neu-Dehli, Indien, und Djarkarta, Indonesien. Danach stand er sechs Jahre lang als Korrespondent in den Diensten des ZDF und berichtete aus Hongkong und ab 1970 aus London. Vier Jahre später zog er für den Sender nach Washington.

Carl Weiss kehrte aus dem Ruhestand zurück

Im Jahr 1978 verließ er seinen Heimatsender und wechselte zur ARD. Im Jahr 1988 ging Carl Weiss in den Ruhestand, ließ es sich jedoch nicht nehmen von 1992 bis 1997 noch einmal auf Sendung zu gehen. Für das ZDF kehrte er aus der Rente zurück und moderierte "damals - vor 40 Jahren". (AZ)

