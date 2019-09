vor 40 Min.

Es wird herbstlich

Ein Blick durch das regennasse Seitenfenster eines Autos zeigt Passanten mit Regenschirmen, die bei Temperaturen um 15 Grad Celsius vor dem Brandenburger Tor über den Pariser Platz laufen. Nach Angaben der Meteorologen wird auch in den kommenden Tagen immer wieder mit Regenschauern zu rechnen sein.

Der Sommer verabschiedet sich endgültig. In den kommenden Tagen wird es regnerisch, grau und windig in Deutschland.

Der Herbst zeigt sich in Deutschland in den kommenden Tagen von seiner ungemütlichen Seite.

Es wird regnerisch, grau und windig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte. Auch der Wind wehe zunächst weiter kräftig. Der Straßen- und Bahnverkehr könne durch umstürzende Bäume beeinträchtigt werden, hieß es in der Mitteilung.

Am Montag sei es meist stark bewölkt. Im Norden und der Mitte des Landes könne es Schauer geben. Im Laufe des Tages lockere die Wolkendecke aber etwas auf. Im Süden regne es meist nicht und die Sonne scheine. Die Temperaturen erreichten zwischen 14 bis 19 Grad. Vor allem im Nordosten und an den Küsten kann es stürmisch werden.

Tags darauf, zum Start in den Oktober, hängen laut DWD weiter dichte Wolken über großen Teilen Deutschlands. Fast überall soll es demnach viel regnen - einzig südlich der Donau kann es morgens noch sonnig sein. Es wird 13 bis 20 Grad, südlich des Mains bis zu 24 Grad mild. Am Mittwoch zeigt sich den Meteorologen zufolge ein ähnlich graues Bild - besonders im Norden soll es dann aber etwas weniger regnen. (dpa)

