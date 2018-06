09:40 Uhr

Eschede trauert auch 20 Jahre nach dem katastrophalen Zugunglück Panorama

Diese Gedenktafel erinnert in Eschede an die 101 Toten des ICE-Unglücks.

Eschede bleibt Synonym für die ICE-Katastrophe vom 3. Juni 1998. 101 Menschen starben, etwa 100 wurden verletzt. Ein Besuch bei den Hinterbliebenen.

Am 3. Juni 1998 rast der ICE 884 auf seinem Weg von München nach Hamburg durch Niedersachsen. Kurz vor 11 Uhr kommt es an diesem warmen Sommertag in der Südheide zur Katastrophe. Bei Tempo 200 bricht kurz vor Eschede ein Radreifen und bleibt stecken. Weichen werden verstellt, das Gleisbett aufgepflügt, eine Brücke stürzt ein, entgleiste Waggons rasen in die Trümmer. 101 Menschen sterben beim schwersten Zugunglück in der Geschichte der Bundesrepublik, rund 100 werden verletzt.

Gisela Angermann hat ihren Sohn Klaus durch die Katastrophe verloren, der 29-Jährige wollte nach Hamburg. "Ich habe den Fernseher angemacht und gehört, dass eine Brücke auf einen Zug gefallen ist", schildert die 80-Jährige den verhängnisvollen Tag vor 20 Jahren. "Dann kam meine Tochter und hat gesagt: "Mutter setz dich hin. Klaus war in dem Zug." Drei Tage nach dem Unglück haben sie im Krankenhaus die Maschinen abgeschaltet."

Für viele Hinterbliebene von Eschede gibt es keinen Alltag mehr

"Je älter ich werde, desto präsenter ist es", sagt die heute 80-Jährige, sie lebt in Göttingen. "Zeit heilt keineswegs alle Wunden, es wird nur blasser." Angermann hat der Bahn Überheblichkeit vorgeworfen, hat von einem Prozess Aufklärung und Linderung erhofft, vergeblich. Sie hat Medikamente genommen und wurde frühpensioniert.

Gisela Angermann hat ihren Sohn bei dem Zugunglück von Eschede verloren. Bild: Swen Pförtner, dpa

Heinrich Löwen hat am 3. Juni 1998 Frau Christl (50) und Tochter Astrid (26) verloren. "Ich habe die beiden früh am Morgen zum Bahnhof gebracht", sagt der ergraute Niederbayer. "Dann sind sie in Nürnberg in diesen Zug gestiegen", erinnert er. "Es waren damals Ferien. Ich habe meine andere Tochter betreut, sie ist behindert."

Am Mittag schaltet Löwen das Radio ein. "Es habe einen Zugunfall gegeben, hieß es zunächst nur. Dann stiegen ständig die Opferzahlen." Ihm war nicht klar, ob es der Zug mit Frau und Tochter war. "Die angegebenen Telefonnummern waren besetzt, man war im höchsten Maß besorgt", so Löwen. Drei Tage später steht die Polizei vor der Tür, die Tochter ist tot. "Erst nach einer Woche habe ich erfahren, dass auch meine Frau tot ist", sagt Löwen. Drei Wochen nach der Tragödie gründet er die Selbsthilfegruppe der Hinterbliebenen.

Am 3. Juni 1998 begann für die Angehörigen der ICE-Unglücksopfer eine neue Zeitrechnung

"Es gibt eine Zeit vor Eschede und eine Zeit nach Eschede in meinem Leben. Das war eine persönliche Zeitenwende", schildert Löwen die Folgen. "Im Alltag tritt es zwar in den Hintergrund, doch ist es immer wieder präsent. Auch an Jahrestagen wie dem bevorstehenden holt es einen wieder ein", sagt er. "Das ist wie ein Phantomschmerz, es fehlt immer etwas. Eine intakte Familie wurde zerstört", erklärt er. "Es war eine extrem harte und schwere Zeit. Da hat die Arbeit für die Selbsthilfe Eschede sehr geholfen, der Kontakt mit anderen Betroffenen. Man hat versucht, etwas zu tun."

Heinrich Löwen ist Sprecher der Selbsthilfegruppe in Eschede. Bild: Holger Hollemann (Archivfoto)

Der Umgang mit der Trauer sei bei den Betroffenen ganz unterschiedlich, so Löwen. "Eine sinnvolle Aufgabe zu haben, hilft weiter. Einige gehen in die Kirche, andere in die Natur", weiß er. "Es hilft, Menschen zu haben, die sich auf einen einlassen und das mit aushalten." Es gebe auch Fälle, wo es immer schwerer für Überlebende werde. "Es gibt keine Angehörigen mehr, sie vereinsamen", sagt Löwen. "Da gibt es Fälle, wo Betroffene den Lebensmut verlieren und sogar an gebrochenem Herzen sterben, das ist nicht zu pathetisch gesagt", betont der sonst eher nüchterne Bayer. Auch für die verletzten Überlebenden werde es in vielen Fällen schwerer. "Die unfallbedingten Einschränkungen nehmen altersbedingt zu."

"In den ersten Jahren ist es eine brennende, den Menschen zerreißende Trauer", schildert Psychologe Georg Pieper die Folgen einer Katastrophe wie Eschede. "Das wird im Laufe der Jahrzehnte für viele ruhiger. Es bleibt aber eine immer lodernde Flamme." Pieper hat Opfer und Angehörige der ICE-Katastrophe betreut. Er gilt als einer der erfahrensten Trauma-Experten und ist seit 40 Jahren therapeutisch tätig, so auch nach dem Amoklauf von Erfurt 2002 und dem Grubenunglück von Borken 1988.

Die schwersten Zugunglücke in Deutschland 1 / 18 Zurück Vorwärts Mai 2018: In Aichach kracht ein Nahverkehrszug in einen im Bahnhof stehenden Güterzug. Der Lokführer und ein Fahrgast sterben.

Februar 2016: Bei Bad Aibling im Landkreis Rosenheim stoßen zwei Nahverkehrszüge zusammen. Zwölf Männer sterben, über 100 werden verletzt.

August 2014: In Mannheim rammt ein Güterzug einen Eurocity mit 250 Passagieren - zwei Waggons stürzen um, 35 Menschen werden verletzt. Der Lokführer des Güterzugs hatte ein Haltesignal übersehen.

September 2012: Ein Intercity entgleist beim Verlassen des Stuttgarter Hauptbahnhofs. Acht Menschen werden verletzt. Bereits im Juli war an gleicher Stelle ein IC aus den Gleisen gesprungen. Ursache waren jeweils defekte Puffer an den Waggons.

April 2012: Eine Regionalbahn stößt bei Offenbach (Hessen) mit einem Baukran-Zug zusammen. Drei Menschen werden getötet, 13 verletzt.

September 2006: Ein Transrapid kollidiert in Lathen im Emsland mit einem Werkstattwagen. Von den 31 Fahrgästen und den zwei Mitarbeitern im Reinigungsfahrzeug verlieren 23 Menschen ihr Leben. Elf Personen werden schwer verletzt. Seither wurde der Versuchsbetrieb der Magnetschwebebahn nicht wieder aufgenommen.

Juni 2003: Auf der Strecke zwischen Niederstetten und Schrozberg stoßen zwei Regionalzüge zusammen. Sechs Menschen sterben.

Februar 2000: Ein Nachtexpress entgleist in Bühl bei Köln. 52 Menschen werden verletzt, sechs sterben.

Juni 1998: In Eschede kracht ein ICE gegen einen Brückenpfeiler. Insgesamt sterben 101 Menschen. Hunderte sind teilweise schwer verletzt.

Juli 1997: Bei Marburg verliert ein Güterzug Stahlrohre. Eines durchbohrt die Seite des entgegenkommenden Nahverkehrszuges. Sechs Menschen verlieren dabei ihr Leben.

November 1992: In Northeim entgleist ein Güterzug, weil sich ein Puffer gelöst hatte. Elf Meschen kommen ums Leben, 52 werden zum Teil schwer verletzt.

Februar 1990: 17 Menschen verlieren ihr Leben, als in Rüsselsheim zwei S-Bahnen frontal zusammenstoßen. Die Schuld lag beim Zugführer, der ein Haltesignal übersehen hatte.

Januar 1988: Ein Schnellzug, der zwischen Leipzig und Stralsund verkehrt, kollidiert mit einem sowjetischen Panzer. Der Zusammenstoß kostet sechs Menschen das Leben.

Februar 1984: Dichter Nebel behindert die Sicht. Im Bahnhof von Hohenturm bei Halle übersieht der Lokführer eines Schnellzuges ein Signal und fährt auf einen Personenzug auf. Elf Tote sind zu beklagen.

Juni 1975: 41 Tote und zahlreiche Verletzte fordert der Zusammenstoß zweier Eilzüge auf einem eingleisigen Streckenabschnitt zwischen München und Lenggries.

Juli 1971: In der Nähe von Freiburg im Breisgau entgleist ein D-Zug mit viel zu hoher Geschwindigkeit in einer Kurve. Anschließend stürzt er die Böschung hinunter und zerstört ein Wohnhaus. 23 Menschen sterben und 121 werden verletzt.

Mai 1971: Zwischen Wuppertal und Radevormwald kollidieren ein Güterzug und ein Schienenbus frontal. Der Zusammenstoß fordert 46 Tote, darunter 41 Schüler aus Radevormwald.

Juli 1967: Das schwerwiegendste Schienenunglück der DDR ereignete sich an einem Bahnübergang bei Magdeburg. Ein Minol-Tanklaster überfährt eine halb geöffnete Schranke und wird von einem Zug gerammt. 15.000 Liter Benzin explodieren. Fast 100 Menschen finden den Tod.

"Ein Jahrestag ist ein weiterer Schritt der Verarbeitung, wenn man Trauergefühle zulässt und mit anderen teilt", sagt Pieper mit Blick auf den kommenden Sonntag. "Auch zwanzig Jahre danach ist das Unglück an einem solchen Gedenktag den Angehörigen präsent", erklärt er. "Das kann zu Alpträumen und psychosomatischen Beschwerden führen. Auch Trauer, Wut und Zweifeln, ob man es geschafft hat, das zu bewältigen, gehören dazu." Man sollte sich einem solchen Tag aktiv stellen, rät der Krisenpsychologe. "Es ist empfehlenswert, sich mit anderen Betroffenen zu treffen und gemeinsam das Schwere zu tragen."

Eschede gedenkt dem ICE-Unglück vor 20 Jahren

Heinrich Löwen und Gisela Angermann werden am 20. Jahrestag in Eschede sein. "Es wird eine Trauerfeier geben für alle, die dem ausgesetzt waren und dem Unglück gedenken wollen. Das gilt auch für die vielen Helfer von damals", sagt Löwen. Gisela Angermann kommt mit ihrer Tochter. "Ich finde einen großen Auflauf nicht so schön, aber es ist etwas Gemeinsames", sagt die 80-Jährige. "Die Zeit ist schnelllebig. Da ist es gut an den Unfall und die erlittenen Traumata auch der Angehörigen zu erinnern", so Angermann.

"Das Gedenken ist der eine Aspekt, aber man muss aus dem Unfall lernen", betont Löwen. "Es gibt nichts Wichtigeres als das Leben an sich und am Leben zu sein. Oberste Priorität muss immer die Sicherheit haben." Der technische Fortschritt und das "immer schneller-höher-weiter" müssten Grenzen haben. "Eschede muss auf Dauer eine Mahnung sein", fordert Löwen. Peter Körner, dpa

Themen Folgen