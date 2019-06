14:22 Uhr

Eselrock-Festival: Mann soll 15-Jährige vergewaltigt haben

Am Freitag soll ein Mann ein 15-jähriges Mädchen am Rande des Eselrock-Festivals in Wesel sexuell missbraucht haben. Ein 20-Jähriger wurde festgenommen.

Auf dem Eselrock-Festival in Wesel gab es offenbar einen sexuellen Übergriff auf eine 15-Jährige. Die Vergewaltigung wurde der örtlichen Polizei gegen 20.15 Uhr am Freitagabend gemeldet. Sowohl mutmaßlicher Täter als auch das Opfer waren wohl Besucher des Musikfestivals Eselrock in Wesel. Die Beamten durchsuchten noch am gleichen Abend ein nahegelegenes Waldstück. Die genaueren Umstände der Tat sind nicht bekannt.

Vergewaltigung: Ein 20-Jähriger ist verdächtig

Der mutmaßliche Täter konnte zunächst fliehen. Mehrere Beamte durchsuchten am Freitagabend gegen 21 Uhr das Waldstück zwischen Kurfürstenring und Isselstraße. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, konnte der 20-Jährige noch am Freitagabend in seiner Wohnung in Wesel aufgegriffen werden. Derzeit befindet sich der junge Mann in Polizeigewahrsam. Die Staatsanwaltschaft prüft nun einen möglichen Haftbefehl. Nähere Informationen sollen am Montag bekanntgegeben werden.

Das ist das Eselrock-Festival in Wesel

Das Musikfestival findet vom 31. Mai bis zum 01. Juni im Heubergpark in Wesel statt. Das Festival bedient diverse Musikgeschmäcker, zahlreiche Bands sorgen für ein buntes Musikprogramm. Das Eselrock fand das erste Mal im Jahr 2008 statt. (AZ)

Themen Folgen