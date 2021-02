vor 16 Min.

Euphoria Special - beide Sonderfolgen auf Deutsch: Sky-Start, Handlung, Besetzung, Trailer

"Euphoria Special " - beide Sonderepisoden der HBO-Serie gehen Anfang März bei Sky an den Start - erstmals in deutscher Sprache. Sendetermine, Handlung, Schauspieler im Cast, Trailer: alle Infos gibt es hier.

Die HBO-Serie "Euphoria" ist in Kürze mit beiden Specials bei Sky am Start - zum ersten Mal auf Deutsch. Wann laufen die beiden Sonderausgaben? Worum geht es? Alle Infos über Sendetermine, Handlung und Besetzung der "Euphoria"-Specials finden Sie hier. Außerdem zeigen wir Ihnen am Ende des Artikels einen Trailer.

"Euphoria"-Special, Teil 1 und 2: Wann sind die Sendetermine bei Sky in Deutschland?

Die beiden Sonder-Episoden werden wahlweise im Original und auf Deutsch am 7. März ab 20.15 Uhr auf Sky Atlantic zu sehen sein. Auf Sky Ticket und über Sky Q stehen sie auf Abruf zur Verfügung. Auch Staffel eins steht dort On Demand bereit.

Handlung: Worum geht es bei "Euphoria"?

Die 17-jährige Rue hat einen Drogenentzug hinter sich, kommt aber von Kokain anderem Stoff trotzdem nicht los. Durch ihre Freundschaft mit der transsexuellen Jules versucht sie, ein wenig Stabilität in ihr Leben zu bringen. Die etwas zu mollige Kat schämt sich wegen ihrer sexuellen Unerfahrenheit. Sie sucht in Dating-Portalen online nach erfüllenden Beziehungen. Der sportliche Nate hat Schwierigkeiten, seine Aggressionen unter Kontrolle zu bringen - auch seine Freundin Maddie hat darunter zu leiden.

Bevor die preisgekrönte Teenagerserie "Euphoria" in die zweite Staffel geht, verkürzen die Macher um Sam Levinson die Wartezeit mit zwei Special-Folgen: "Trouble Don't Last Always" und "F*ck Anyone Who's Not A Sea Blob". Beide Episoden konzentrieren sich jeweils ganz auf eine Hauptfigur: Rue Bennett und Jules Vaughn. Deutsche Titel der beiden Spezial-Folgen wurden bisher nicht veröffentlicht.

Die beiden Spezial-Folgen von "Euphoria" spielen in den Weihnachtsferien. Nach Jules' Umzug greift Rue wieder zu Drogen und wird rückfällig. Kurz nachdem sie auf der Toilette eines Restaurants eine zerbröselte Tablette konsumiert hat, begegnet sie ihrem alten Bekannten Ali. Dieser erkennt sofort, dass Rue auf Drogen ist, da er selbst jahrelang kokainabhängig war. Schließlich führen die beiden ein intensives Gespräch über ihre Sucht.

Die zweite Sonderausgabe handelt schließlich von der transsexuellen Jules, die in dieser Folge das vergangene Jahr Revue passieren lässt.

Der US-Sender HBO hat mit "Euphoria" zum ersten Mal das Genre Teenager-Drama aufgegriffen. Mit einem radikal schonungslosen und ehrlichen Porträt der Generation Z hat er den Zeitgeist nach Auffassung von Kritikern gut getroffen. Drogensucht, Pornografie, Mobbing, sexueller Missbrauch, Depression, Selbstverletzung - "Euphoria" lässt sich kein Tabuthema entgehen.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Euphoria"?

Diese Schauspieler verkörpern die Hauptrollen in "Euphoria":

Darsteller Rolle Zendaya Maree Stoermer Coleman Rue Bennett Hunter Schafer Jules Vaughn Colman Domingo Ali / Martin Jakob Elordi Nate Alexa Demie Maddie Barbie Ferreira Kat

Trailer zum "Euphoria"-Special

Hier sehen Sie den offiziellen Trailer zum "Euphoria"-Special:

