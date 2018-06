vor 32 Min.

Eurojackpot-Zahlen, 8. Juni 2018: Jackpot nicht geknackt Panorama

Die Eurojackpot-Zahlen am 8. Juni 2018 waren erneut 90 Millionen Euro wert. Hier die Eurolotto-Zahlen und Quoten.

Die Eurojackpot-Zahlen vom 8. Juni 2018 waren erneut 90 Millionen Euro wert. Die aktuellen Gewinnzahlen und Quoten beim Eurolotto erfahren Sie hier.

Die Eurojackpot-Zahlen waren am Freitag, 8. Juni, erneut bis zu 90 Millionen Euro wert. Denn auch bei der jüngsten Ziehung im Eurolotto hatte niemand alle Gewinnzahlen richtig auf seinem Tippschein. Das bedeutet: Erneut knackte niemand den Mega-Jackpot.

Die aktuellen Eurojackpot-Zahlen wurden am Freitagabend gezogen (mehr zum Annahmeschluss und zur Uhrzeit der Ziehung lesen Sie hier). Hier das Ergebnis der Ziehung:

Eurojackpot-Zahlen vom 8. Juni 2018

Gewinnzahlen 5 aus 50: 5 - 13 - 22 - 36 - 39

Eurozahlen 2 aus 10: 9 - 10

(Alle Angaben sind wie immer ohne Gewähr)

Die aktuellen Eurojackpot-Quoten

Die Quoten zu den Eurojackpot-Zahlen vom 8. Juni 2018 wurden dann am späten Freitagabend veröffentlicht. Sie zeigten: Zwar gibt es jetzt fünf neue Eurojackpot-Millionäre, der ganz dicke Gewinn blieb aber stehen:

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten 1 5 Richtige + 2 Eurozahlen 0 x unbesetzt 2 5 Richtige + 1 Eurozahl 5 x 4.673.083,20 € 3 5 Richtige + 0 Eurozahlen 13 x 96.190,80 € 4 4 Richtige + 2 Eurozahlen 89 x 4.683,40 € 5 4 Richtige + 1 Eurozahl 1.764 x 212,60 € 6 4 Richtige + 0 Eurozahlen 3.703 x 78,70 € 7 3 Richtige + 2 Eurozahlen 3.349 x 74,60 € 8 2 Richtige + 2 Eurozahlen 47.103 x 27,40 € 9 3 Richtige + 1 Eurozahl 68.760 x 18,10 € 10 3 Richtige + 0 Eurozahlen 146.021 x 12,60 € 11 1 Richtige + 2 Eurozahlen 252.881 x 12,60 € 12 2 Richtige + 1 Eurozahl 941.723 x 8,40 €

Bereits vergangene Woche hätten die Eurojackpot-Zahlen 14 - 19 - 21 - 30 - 32 in Kombination mit den Eurozahlen 4 und 7 einem Spieler die unglaubliche Summe von 90 Millionen Euro gebracht. Zwar hatten gleich drei Spieler fünf Richtige und eine Superzahl, was ihnen dann jeweils 7.318.844,80 Euro Gewinn bescherte. Doch einen Volltreffer hatte auch da schon niemand.

Mehr als 90 Millionen Euro sind beim Eurolotto gar nicht möglich, weil damit die gesetzlich festgelegte Obergrenze erreicht ist. Eine Zwangsausschüttung wie beim Lotto gibt es dabei nicht. Jeder weitere eingesetzte Euro geht in die zweite Gewinnklasse und bildet dort einen weiteren Jackpot.

Gewinnzahlen beim Eurolotto bleiben bis zu 90 Millionen Euro wert

Der 90-Millionen-Jackpot dagegen bleibt so lange stehen, bis einer oder mehrere Tipper ihn treffen. Damit geht es also in der nächsten Ziehung ein weiteres Mal um den Höchstgewinn.

Zuletzt war ein mit 90 Millionen Euro gefüllter Gewinntopf im Februar geknackt worden. Das Geld ging nach Finnland - eines der vielen Länder, die an der Lotterie angeschlossen sind.

Um den Eurojackpot zu knacken, muss auf dem Tippzettel an sieben Stellen das Kreuz richtig gesetzt werden. Dabei müssen 5 aus 50 sowie weitere 2 aus 10 Zahlen getippt werden. Gelingt dies gleich mehreren Spielern der europaweit ausgetragenen Lotterie, wird die Gewinnsumme wie üblich geteilt.

Die Chance, beim Eurolotto alle Zahlen richtig zu haben und so den Hauptgewinn zu erzielen, ist äußerst gering. Sie liegt bei gerade einmal 1 zu 95.344.200.

Wichtig zu wissen: Glücksspiel süchtig machen kann. Tipps und Hilfe zu diesem Thema, das letztlich auch die Eurojackpot-Zahlen berührt, gibt es unter www.bzga.de.

11 Bilder Das könnte der Gewinner mit 90 Millionen machen Bild: Federico Gambarini, dpa (Symbolbild)

(AZ)

Themen Folgen