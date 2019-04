vor 2 Min.

Eurojackpot-Zahlen: Die Gewinnzahlen vom 26.4.19

Hier erfahren Sie die Eurojackpot-Zahlen vom 26.4.19. Niemand hat mit den Gewinnzahlen bei der Eurolotto-Ziehung den Jackpot geknackt. Einen Millionär gab es trotzdem.

Mit den Eurojackpot-Zahlen lässt sich aktuell von Woche zu Woche mehr Geld gewinnen - zumindest in der Theorie: Auch bei der aktuellen Ziehung am 26.4.19 hat kein Spieler den Jackpot von 63 Millionen mit den richtigen Gewinnzahlen geknackt. Damit steigt der Hauptgewinn weiter: Am nächsten Freitag geht es um 77 Millionen.

Ein Spieler kam dem Jackpot beim Eurolotto noch relativ nah: Er hatte die fünf richtigen Gewinnzahlen und eine Eurozahl richtig angekreuzt - was für ihn zum Millionär reichte: Er gewann 2,3 Millionen Euro. Für die 63 Millionen wäre aber auch die zweite Eurozahl nötig gewesen.

Hier finden Sie die Eurojackpot-Zahlen der aktuellen Ziehung:

Aktuelle Eurojackpot-Zahlen, 26.4.19

Gewinnzahlen 5 aus 50: 1 - 6 - 11 - 17 - 38

Eurozahlen 2 aus 10: 4 - 8

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Quoten zu den Eurojackpot-Zahlen

Die Quoten zeigen im Detail, wie viele Spieler welche Summen abräumen konnten:

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Gewinnbetrag 1 5 Richtige

+ 2 Eurozahlen 0 × unbesetzt 2 5 Richtige

+ 1 Eurozahl 1 × 2.301.093,30 € 3 5 Richtige

+ 0 Eurozahlen 8 × 101.518,80 € 4 4 Richtige

+ 2 Eurozahlen 82 × 3.301,40 € 5 4 Richtige

+ 1 Eurozahl 969 × 251,40 € 6 4 Richtige

+ 0 Eurozahlen 1.804 × 105,00 € 7 3 Richtige

+ 2 Eurozahlen 3.354 × 48,40 € 8 2 Richtige

+ 2 Eurozahlen 48.974 × 17,40 € 9 3 Richtige

+ 1 Eurozahl 45.769 × 17,40 € 10 3 Richtige

+ 0 Eurozahlen 81.387 × 14,30 € 11 1 Richtige

+ 2 Eurozahlen 262.348 × 8,00 € 12 2 Richtige

+ 1 Eurozahl 662.828 × 7,80 €

Eurolotto: Chance auf Eurojackpot-Gewinnzahlen ist gering

Die Ziehung der Eurolotto-Zahlen erfolgt immer in der finnischen Hauptstadt Helsinki. Beim Eurojackpot ist ein Jackpot von mindestens zehn Millionen garantiert. Für den Hauptgewinn müssen die Spieler fünf Zahlen aus 50, sowie zwei von insgesamt zehn Eurozahlen richtig tippen. Für die niedrigste Gewinnklasse, Klasse 12, reichen zwei Richtige von 50 und eine korrekte Eurozahl. Hier liegt die Gewinnchance bei 1 zu 42.

Die Zahl der Teilnehmer am Eurojackpot ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen. Zum Start der Lotterie im März 2012 waren es zunächst sieben Teilnehmer-Länder mit Deutschland, Dänemark, Estland, Finnland, Italien, Niederlande und Slowenien. Im Juli 2012 kam Spanien hinzu. Sechs weitere Länder folgten im Februar 2013, Tschechien und Ungarn sind seit Oktober 2014 dabei.

In der Slowakei konnten die Menschen erstmals im Oktober 2015 an der Ziehung teilnehmen. Zuletzt folgte Polen als 18. Land. Damit können theoretisch rund 300 Millionen Menschen bei der Lotterie mitspielen.

Die Chance, beim Eurolotto alle Zahlen richtig zu haben und so den Hauptgewinn zu erzielen, ist natürlich äußerst gering. Sie liegt bei gerade einmal 1 zu 95.344.200. Trotzdem wurde seit dem Start des Spiels vor sechs Jahren der 90-Millionen-Jackpot mehrmals erreicht und geknackt:

Im Mai 2015 und Oktober 2016 erzielten Spielteilnehmer aus Tschechien und Deutschland (Baden-Württemberg) jeweils Rekord-Gewinne von 90 Millionen Euro.

und erzielten Spielteilnehmer aus Tschechien und Deutschland (Baden-Württemberg) jeweils Rekord-Gewinne von 90 Millionen Euro. Zum Jahreswechsel 2016/17 stand der Eurojackpot ebenfalls beim Höchstbetrag. Gleich fünf Eurojackpot-Spieler teilten sich die 90 Millionen Euro.

stand der Eurojackpot ebenfalls beim Höchstbetrag. Gleich fünf Eurojackpot-Spieler teilten sich die 90 Millionen Euro. Im Februar 2018 gewann eine Tippgemeinschaft aus Finnland den 90 Millionen-Jackpot.

gewann eine Tippgemeinschaft aus Finnland den 90 Millionen-Jackpot. Im Juli 2018 ging der Eurojackpot von 90 Millionen Euro je zur Hälfte nach Sachsen-Anhalt und nach Hessen.

Eurojackpot.de weist auf seiner Internetseite auf die bestehende Suchtgefahr hin: "Glücksspiel kann süchtig machen." Wer Anzeichen feststellt, sollte Hilfe bei Experten suchen - zum Beispiel kostenlos über diese Hotline: 0800 - 1 37 27 00 oder auf der Internetseite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung www.bzga.de. (AZ)

