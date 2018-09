09:32 Uhr

Eurojackpot-Zahlen: Die aktuellen Gewinnzahlen und Quoten

Die Eurojackpot-Zahlen am 7. September waren bis zu zehn Millionen Euro wert. Hier Zahlen und Quoten.

Die aktuellen Eurojackpot-Zahlen von Freitag, den 7. September, sind bis zu zehn Millionen wert. Die Gewinnzahlen beim Eurolotto und die Quoten erfahren Sie hier.

Die Gewinnzahlen beim Eurojackpot vom Freitag, den 7. September, waren bis zu zehn Millionen Euro wert. Das ist die Mindestgewinnsumme in der Lotterie. Denn vergangene Woche war der Jackpot geknackt worden. Der Gewinn von 61 Millionen Euro ging je zur Hälfte nach Nordrhein-Westfalen und Hessen, wie Westlotto in Münster mitteilte. Gezogen worden waren die Zahlen 3, 6, 9, 18 und 24 sowie die Eurozahlen 2 und 7.

Diesmal gab es keinen glücklichen Gewinner. Wie die Quoten des Eurojackpot zeigen, tippte niemand die sieben notwendigen Zahlen. Drei Spieler gewinnen aber rund 520.000 Euro.

Hier die Zahlen und Quoten vom Eurolotto am 7. September 2018.

Eurojackpot-Zahlen heute, 7. September 2018

Gewinnzahlen 5 aus 50: 4 - 7 - 28 - 36 - 43

Eurozahlen 2 aus 10: 1 - 6

Eurojackpot-Quoten heute, 7. September 2018

1 5 Richtige

+ 2 Eurozahlen 0 × unbesetzt 2 5 Richtige

+ 1 Eurozahl 3 × 522.991,80 € 3 5 Richtige

+ 0 Eurozahlen 10 × 55.375,60 € 4 4 Richtige

+ 2 Eurozahlen 42 × 4.394,80 € 5 4 Richtige

+ 1 Eurozahl 745 × 222,90 € 6 4 Richtige

+ 0 Eurozahlen 1.545 × 83,60 € 7 3 Richtige

+ 2 Eurozahlen 1.809 × 61,20 € 8 2 Richtige

+ 2 Eurozahlen 25.008 × 22,80 € 9 3 Richtige

+ 1 Eurozahl 30.269 × 18,20 € 10 3 Richtige

+ 0 Eurozahlen 62.653 × 12,60 € 11 1 Richtige

+ 2 Eurozahlen 133.214 × 10,80 € 12 2 Richtige

+ 1 Eurozahl 424.482 × 8,30 €

Eurolotto: Chance auf Eurojackpot-Gewinnzahlen gering

Um beim Eurolotto abzuräumen, braucht man tatsächlich unglaubliches Glück. Zum Hauptgewinn von mindestens zehn Millionen Euro muss man die richtige Zahlenkombination 5 aus 50 sowie 2 aus 10 tippen. Gibt es mehrere erfolgreiche Spieler, wird die Gewinnsumme geteilt.

Die Chance, beim Eurolotto alle Zahlen richtig zu haben und so den Hauptgewinn zu erzielen, ist natürlich äußerst gering. Sie liegt bei gerade einmal 1 zu 95.344.200. Trotzdem wurde seit dem Start des Spiels vor sechs Jahren der 90-Millionen-Jackpot mehrmals erreicht und geknackt:

Im Mai 2015 und Oktober 2016 erzielten Spielteilnehmer aus Tschechien und Deutschland (Baden-Württemberg) jeweils Rekord-Gewinne von 90 Millionen Euro.

und erzielten Spielteilnehmer aus Tschechien und Deutschland (Baden-Württemberg) jeweils Rekord-Gewinne von 90 Millionen Euro. Zum Jahreswechsel 2016/17 stand der Eurojackpot ebenfalls beim Höchstbetrag. Gleich fünf Eurojackpot-Spieler teilten sich die 90 Millionen Euro.

stand der Eurojackpot ebenfalls beim Höchstbetrag. Gleich fünf Eurojackpot-Spieler teilten sich die 90 Millionen Euro. Im Februar 2018 gewann eine Tippgemeinschaft aus Finnland den 90 Millionen-Jackpot.

gewann eine Tippgemeinschaft aus Finnland den 90 Millionen-Jackpot. Im Juli 2018 ging der Eurojackpot von 90 Millionen Euro je zur Hälfte nach Sachsen-Anhalt und nach Hessen.

Ob der Eurojackpot heute wieder abgeräumt wird, steht am Abend fest. Dann werden in Helsinki die Gewinnzahlen gezogen. Diese werden kurz darauf im Internet veröffentlicht, ebenfalls noch am Abend stehen die Gewinnquoten fest.

Wer wissen möchte, ob er - oder sie - beim Eurolotto gewonnen hat, kann dies bequem online prüfen. Auf der offiziellen Webseite der Lotterie gibt es nämlich eine Gewinnabfrage. Dort kann man einfach seinen abgegebenen Tipp eintragen und erfährt sofort, ob und wieviele Geld man gewonnen hat.

Experten weisen darauf hin, dass Glücksspiel wie das Eurolotto süchtig machen kann. Tipps und Hilfe gibt es anonym bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung unter www.bzga.de. (AZ)

