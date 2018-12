vor 18 Min.

Eurojackpot-Zahlen: Gewinnzahlen vom Freitag, 28.12.18 Panorama

Die Eurojackpot-Zahlen am 28. Dezember 2018 haben zwei Spieler richtig getippt. Die Gewinnzahlen und Quoten der aktuellen Ziehung finden Sie hier.

Für die Eurojackpot-Zahlen gab es bei der Eurolotto-Ziehung am 28. Dezember 2018 rund 19 Millionen Euro. Der Eurojackpot war auf diese Summe angestiegen, nachdem zuletzt kein Tipper die richtigen Gewinnzahlen angekreuzt hatte.

Welche Eurojackpot-Zahlen sind dieses Mal gefragt? Hier finden Sie das Ergebnis:

Eurojackpot-Zahlen vom 28. Dezember 2018

Gewinnzahlen 5 aus 50: 19 - 24 - 31 - 38 - 40

Eurozahlen 2 aus 10: 7 - 10

(Alle Angaben wie immer ohne Gewähr)

Gewinnquoten zu den aktuellen Eurojackpot-Zahlen vom Freitag

Die Quoten zeigen, wie oft welche Gewinne abgeräumt wurden.

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Gewinnbetrag 1 5 Richtige

+ 2 Eurozahlen 2 × 9.606.434,20 € 2 5 Richtige

+ 1 Eurozahl 3 × 590.011,20 € 3 5 Richtige

+ 0 Eurozahlen 4 × 156.179,40 € 4 4 Richtige

+ 2 Eurozahlen 48 × 4.338,30 € 5 4 Richtige

+ 1 Eurozahl 676 × 277,20 € 6 4 Richtige

+ 0 Eurozahlen 1.297 × 112,30 € 7 3 Richtige

+ 2 Eurozahlen 1.597 × 78,20 € 8 2 Richtige

+ 2 Eurozahlen 23.251 × 27,70 € 9 3 Richtige

+ 1 Eurozahl 30.932 × 20,10 € 10 3 Richtige

+ 0 Eurozahlen 57.266 × 15,60 € 11 1 Richtige

+ 2 Eurozahlen 122.952 × 13,20 € 12 2 Richtige

+ 1 Eurozahl 463.100 × 8,50 €

Die Zahl der Teilnehmer am Eurojackpot ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen. Zum Start der Lotterie im März 2012 waren es zunächst sieben Teilnehmer-Länder mit Deutschland, Dänemark, Estland, Finnland, Italien, Niederlande und Slowenien. Im Juli 2012 kam Spanien hinzu. Sechs weitere Länder folgten im Februar 2013, Tschechien und Ungarn sind seit Oktober 2014 dabei. In der Slowakei konnten die Menschen erstmals im Oktober 2015 an der Ziehung teilnehmen. Zuletzt folgte Polen als 18. Land. Damit können theoretisch rund 300 Millionen Menschen bei der Lotterie mitspielen.

Eurolotto: Gewinnwahrscheinlichkeit zu den Eurojackpot-Gewinnzahlen

Die Chance, beim Eurolotto alle Zahlen richtig zu haben und so den Hauptgewinn zu erzielen, ist allerdings gering. Sie liegt bei gerade einmal 1 zu rund 95 Millionen. Hier sehen Sie die Gewinnwahrscheinlichkeiten für die einzelnen Klassen:

Gewinnklasse Anzahl Richtige Ausschüttungsanteil Chance 1 zu 1 5 + 2 36,0 % 95.344.200 2 5 + 1 8,5 % 5.959.013 3 5 3 % 3.405.150 4 4 + 2 1 % 423.752 5 4 + 1 0,9 % 26.485 6 4 0,7 % 15.134 7 3 + 2 0,6 % 9.631 8 2 + 2 3,1 % 672 9 3 + 1 3,0 % 602 10 3 4,3 % 344 11 1 + 2 7,8 % 128 12 2 + 1 19,1 % 42



Glücksspiel kann süchtig machen. Auch beim Eurojackpot kann die Hoffnung auf die richtigen Zahlen und den großen Gewinn gefährlich werden. Wer bei sich oder anderen in seinem Umfeld Anzeichen für eine Spielsucht entdeckt. sollte sich an Experten wenden. Kostenlose Hilfe gibt es unter anderem über diese Hotline: 0800 1 37 27 00. (AZ)

