Eurojackpot-Zahlen: Jackpot mit 10 Millionen Euro nicht geknackt Panorama

Die richtigen Eurojackpot-Zahlen heute, am 15. Februar 2019, hätten rund 10 Millionen Euro gebracht. Gewinnzahlen und Quoten beim Eurolotto am Freitag.

Was war das für eine Meldung vergangene Woche: Für die richtigen Eurojackpot-Zahlen bekam ein Tipper aus Rheinland-Pfalz rund 63 Millionen Euro. Außerdem hatten vier weitere Teilnehmer auf die fünf richtigen Gewinnzahlen und eine Eurozahl getippt, was ihnen jeweils über 590.000 Euro einbrachte.

Eurojackpot heute: 10 Millionen Euro im Jackpot

Beim Eurolotto heute, am 15. Februar 2019, ging es nach dem geknackten Eurojackpot nun wieder um eine etwas geringere Summe: um rund 10 Millionen Euro. Doch der Jackpot wurde heute nicht geknackt.

In Gewinnklasse 1 erfolgreich sein, ist ohnehin kein leichtes Unterfangen. Die Chance, den Eurojackpot zu knacken, liegt bei gerade einmal 1 zu 96 Millionen.

Welche Gewinnzahlen heute gefragt sind, erfahren sie nach der Eurolotto-Ziehung heute Abend an dieser Stelle:

Eurojackpot-Zahlen heute, 15. Februar 2019

Gewinnzahlen 5 aus 50: 1 - 24 - 30 - 31 - 47

Eurozahlen 2 aus 10: 7 - 9

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Quoten zu den Gewinnzahlen beim Eurojackpot vom 15. Februar 2019

Welche Gewinnsummen werden beim Eurolotto heute ausgeschüttet? Hier finden Sie die Eurojackpot-Quoten.

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Gewinnbetrag 1 5 Richtige

+ 2 Eurozahlen 0x unbesetzt 2 5 Richtige

+ 1 Eurozahl 5x 323.184,90 Euro 3 5 Richtige

+ 0 Eurozahlen 2x 285.163,10 Euro 4 4 Richtige

+ 2 Eurozahlen 31x 6.132,50 Euro 5 4 Richtige

+ 1 Eurozahl 581x 294,40 Euro 6 4 Richtige

+ 0 Eurozahlen 963x 138,10 Euro 7 3 Richtige

+ 2 Eurozahlen 1496x 76,20 Euro 8 2 Richtige

+ 2 Eurozahlen 23.303x 25,40 Euro 9 3 Richtige

+ 1 Eurozahl 26.792x 21,20 Euro 10 3 Richtige

+ 0 Eurozahlen 45.124x 18,10 Euro 11 1 Richtige

+ 2 Eurozahlen 132.963x 11,10 Euro 12 2 Richtige

+ 1 Eurozahl 417.583x 8,60 Euro



Theoretisch können rund 300 Millionen Menschen Eurojackpot spielen, denn Eurolotto wird, wie der Name sagt, in mehreren Ländern der EU gespielt. In Deutschland ist die Jagd auf die Eurojackpot-Gewinnzahlen offensichtlich fast so beliebt wie Lotto, denn viele Gewinner kommen aus der Bundesrepublik. Nicht nur gingen gerade 63 Millionen Euro nach Rheinland-Pfalz, auch Anfang November waren gleich drei deutsche Tipper erfolgreich: Sie gewannen jeweils 7,5 Millionen Euro.

Beim Eurojackpot werden 5 aus 50 Gewinnzahlen und 2 aus 10 Eurozahlen gezogen.

Die beiden Ziehungsgeräte heißen " Venus " und " Pearl ".

" Venus " ermittelt 5 aus 50 Gewinnzahlen.

Im kleineren Ziehungsgerät " Pearl " werden 2 aus 10 Eurozahlen gezogen.

Übrigens: Die vier Gramm leichten Kugeln werden per Luftdruck in den beiden Lostrommeln gemischt.

Eurojackpot.de weist auf seiner Internetseite auf die bestehende Suchtgefahr hin: "Glücksspiel kann süchtig machen." Wer Anzeichen feststellt, sollte Hilfe bei Experten suchen - zum Beispiel kostenlos über diese Hotline: 0800 - 1 37 27 00. (AZ)

