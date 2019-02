Eurojackpot-Zahlen am Freitag: Jackpot mit Gewinnzahlen geknackt

Tod am Bahndamm

Junge Frau erstickt - Mordprozess in Berlin beginnt

In "Aktenzeichen XY...ungelöst" wird nach dem mutmaßlichen Mörder einer jungen Frau aus Berlin gesucht. Fahnder fassen den mutmaßlichen Mörder in Spanien. Am Montag beginnt nun der Mordprozess.