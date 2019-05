vor 16 Min.

Eurojackpot-Zahlen gestern: Gewinnzahlen und Quoten

Die Eurojackpot-Zahlen heute am 3.5.19 könnten einen Spieler um 77 Millionen reicher machen.

Die richtigen Eurojackpot-Zahlen von gestern, 3.5.19, sind bis zu 77 Millionen Euro wert. Das sind die aktuellen Gewinnzahlen und die Quoten beim Eurolotto.

Der Eurojackpot wächst und wächst. Gestern, am Freitag, 3. Mai, waren rund 77 Millionen Euro zu gewinnen - so viel Geld wie schon seit vielen Monaten nicht mehr. Denn in den vergangenen Wochen hatte niemand den Jackpot geknackt. Vergangene Woche etwa, als der Jackpot bei 63 Millionen Euro lag, hatte ein Spieler zwar die fünf Gewinnzahlen und eine Eurozahl richtig auf seinem Tippschein; für den Volltreffer fehlte ihm aber die zweite Eurozahl. Auch diesmal hat niemand den Jackpot geknackt.

Damit wächst der Jackpot beim Eurolotto also weiter an - im Zweifelsfall bis zum möglichen Höchstgewinn von 90 Millionen Euro. Diese Marke war zuletzt im Sommer 2018 erreicht worden. Zwei deutsche Spieler teilten sich damals das Geld.

Hier finden Sie die Eurojackpot-Zahlen der aktuellen Ziehung am 3. Mai.

Aktuelle Eurojackpot-Zahlen von gestern, 3.5.19

Gewinnzahlen 5 aus 50: 3 - 9 - 10 - 19 - 42

Eurozahlen 2 aus 10: 1 - 7

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Quoten zum Eurojackpot von gestern, 3.5.2019

Die Quoten zeigen im Detail, wie viele Spieler welche Summen in der jüngsten Ziehung abräumten:

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Gewinnbetrag 1 5 Richtige

+ 2 Eurozahlen 0x unbesetzt 2 5 Richtige

+ 1 Eurozahl 1x 2.739.674,60 € 3 5 Richtige

+ 0 Eurozahlen 6x 161.157,30 € 4 4 Richtige

+ 2 Eurozahlen 83x 3.883,30 € 5 4 Richtige

+ 1 Eurozahl 1.304x 222,40 € 6 4 Richtige

+ 0 Eurozahlen 2.409x 93,60 € 7 3 Richtige

+ 2 Eurozahlen 3.827× 50,50 € 8 2 Richtige

+ 2 Eurozahlen 50.477x 19,70 € 9 3 Richtige

+ 1 Eurozahl 61.084× 15,80 € 10 3 Richtige

+ 0 Eurozahlen 107.772× 12,80 € 11 1 Richtige

+ 2 Eurozahlen 247.865x 10,10 € 12 2 Richtige

+ 1 Eurozahl 832.747x 7,30 €

Eurojackpot-Gewinnzahlen: Chance auf Zahlen beim Eurolotto gering

Die Zahl der Teilnehmer am Eurojackpot ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen. Zum Start der Lotterie im März 2012 waren es zunächst sieben Teilnehmer-Länder mit Deutschland, Dänemark, Estland, Finnland, Italien, Niederlande und Slowenien. Im Juli 2012 kam Spanien hinzu. Sechs weitere Länder folgten im Februar 2013, Tschechien und Ungarn sind seit Oktober 2014 dabei.

In der Slowakei konnten die Menschen erstmals im Oktober 2015 an der Ziehung teilnehmen. Zuletzt folgte Polen als 18. Land. Damit können theoretisch rund 300 Millionen Menschen bei der Lotterie mitspielen.

Die Chance, beim Eurolotto alle Zahlen richtig zu haben und so den Hauptgewinn zu erzielen, ist natürlich äußerst gering. Sie liegt bei gerade einmal 1 zu 95.344.200. Trotzdem wurde seit dem Start des Spiels vor sechs Jahren der 90-Millionen-Jackpot mehrmals erreicht und geknackt:

Im Mai 2015 und Oktober 2016 erzielten Spielteilnehmer aus Tschechien und Deutschland (Baden-Württemberg) jeweils Rekord-Gewinne von 90 Millionen Euro.

und erzielten Spielteilnehmer aus Tschechien und Deutschland (Baden-Württemberg) jeweils Rekord-Gewinne von 90 Millionen Euro. Zum Jahreswechsel 2016/17 stand der Eurojackpot ebenfalls beim Höchstbetrag. Gleich fünf Eurojackpot-Spieler teilten sich die 90 Millionen Euro.

stand der Eurojackpot ebenfalls beim Höchstbetrag. Gleich fünf Eurojackpot-Spieler teilten sich die 90 Millionen Euro. Im Februar 2018 gewann eine Tippgemeinschaft aus Finnland den 90 Millionen-Jackpot.

gewann eine Tippgemeinschaft aus Finnland den 90 Millionen-Jackpot. Im Juli 2018 ging der Eurojackpot von 90 Millionen Euro je zur Hälfte nach Sachsen-Anhalt und nach Hessen.

Die bisherige Höchstgrenze von 90 Millionen Euro könnte in Zukunft sogar weit überschritten werden. Das berichtete jetzt die rheinland-pfälzische Lottogesellschaft. "Allerdings müssten alle 29 Veranstalter dieser europäischen Zahlenlotterie von Polen bis Italien und in Deutschland auch die 16 Bundesländer als Aufsicht grünes Licht geben", sagte der Geschäftsführer von Lotto Rheinland-Pfalz, Jürgen Häfner. Der Eurojackpot habe zwar deutliche Zuwächse. "Aber man muss das jetzt schon diskutieren, weil das bis zur Umsetzung eineinhalb Jahre dauern könnte", erklärte Häfner. Auf welche Geldsumme der Eurojackpot anschwellen könnte, sagte er nicht.

Die Ziehung der Eurolotto-Zahlen erfolgt immer in der finnischen Hauptstadt Helsinki. Beim Eurojackpot ist ein Jackpot von mindestens zehn Millionen garantiert. Für den Hauptgewinn müssen die Spieler fünf Zahlen aus 50, sowie zwei von insgesamt zehn Eurozahlen richtig tippen. Für die niedrigste Gewinnklasse, Klasse 12, reichen zwei Richtige von 50 und eine korrekte Eurozahl. Hier liegt die Gewinnchance bei 1 zu 42. Mehr Information zu Uhrzeit der Ziehung und Annahmeschluss beim Eurojackpot gibt es hier.

Eurojackpot.de weist auf seiner Internetseite auf die bestehende Suchtgefahr hin: "Glücksspiel kann süchtig machen." Wer Anzeichen feststellt, sollte Hilfe bei Experten suchen - zum Beispiel kostenlos über diese Hotline: 0800 - 1 37 27 00 oder auf der Internetseite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung www.bzga.de. (AZ)

