Eurojackpot-Zahlen heute, 11. Mai 2018: Es geht um 65 Millionen Panorama

Mit den Eurojackpot-Zahlen heute am 11. Mai 2018 lassen sich bis zu 65 Millionen gewinnen. Die Gewinnzahlen beim Eurolotto erfahren Sie nach der Ziehung hier.

Um 65 Millionen Euro geht beim Eurojackpot heute am 11. Mai 2018. In der vergangenen Woche hatte kein Spieler auf alle richtigen Gewinnzahlen gesetzt und so steigt der Jackpot von 53 auf 65 Millionen Euro an.

Fünf Spieler hatten allerdings auf fünf richtige Eurojackpot-Zahlen und eine richtige Eurozahl getippt. Das brachte ihnen jeweils über 390.000 Euro ein. Für den Millionengewinn fehlte allen die zweite Eurozahl.

Trotz der geringen Chance auf den Hauptgewinn spielen jeden Freitag viele Teilnehmer aus 18 Ländern beim Eurolotto mit. Sie kommen unter anderem aus Schweden, Slowenien, Spanien, Italien, Kroatien - und natürlich Deutschland.

Eurojackpot-Zahlen heute, 11. Mai 2018

5 aus 50: noch nicht ermittelt

2 aus 10: noch nicht ermittelt

(Alle Angaben immer ohne Gewähr)

Eurojackpot heute: Quoten zu den Gewinnzahlen

Ob der Hauptgewinn beim Eurojackpot heute abgeräumt wird, steht am späten Freitagabend fest. Dann werden nämlich die Quoten zu den Eurolotto-Gewinnzahlen veröffentlicht. Diese finden Sie dann hier:

Eurolotto: Uhrzeit der Ziehung der Eurojackpot-Zahlen

Eine exakte Uhrzeit für die Ziehung der Eurojackpot-Zahlen gibt es übrigens nicht. Sie ist auch weder im Fernsehen noch im Internet live zu sehen. Denn: Unzählige Tipps gehen im Laufe einer Woche im Internet und an den Annahmestellen ein. Diese müssen zunächst von den Systemen erfasst werden. Erst wenn die zuständigen Lotterie-Behörden jedes Landes alle Daten übermittelt haben, beginnt die Ziehung der Gewinnzahlen in Finnland. Die Ziehung findet aber immer zwischen 20 und 21 Uhr statt.

Eurojackpot: Die Ziehungsgeräte 1 / 5 Zurück Vorwärts Beim Eurojackpot werden 5 aus 50 Gewinnzahlen und 2 aus 10 Eurozahlen gezogen.

Die beiden Ziehungsgeräte heißen " Venus " und " Pearl ".

" Venus " ermittelt 5 aus 50 Gewinnzahlen.

Im kleineren Ziehungsgerät " Pearl " werden 2 aus 10 Eurozahlen gezogen.

Übrigens: Die vier Gramm leichten Kugeln werden per Luftdruck in den beiden Lostrommeln gemischt.

Eurojackpot.de weist auf seiner Internetseite auf die bestehende Suchtgefahr hin: "Glücksspiel kann süchtig machen." Wer Anzeichen feststellt, sollte Hilfe bei Experten suchen - zum Beispiel kostenlos über diese Hotline: 0800 - 1 37 27 00. (AZ)

