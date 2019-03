vor 35 Min.

Eurojackpot-Zahlen heute, 15. März 2019

Beim Eurojackpot steht heute, 15.3.19, die nächste Ziehung an. Ob Sie diesmal auf die richtigen Eurolotto-Zahlen getippt haben?

Mit den richtigen Eurojackpot-Zahlen am Freitag, 15.3.19, gibt es bis zu 52 Millionen Euro zu gewinnen. Hier finden Sie am Abend die aktuellen Eurolotto-Gewinnzahlen und Quoten.

In diesem Artikel veröffentlichen wir immer aktuell die Eurojackpot-Zahlen. Hier finden Sie die Lottozahlen vom Mittwoch und die Lottozahlen vom Samstag.

Mit den richtigen Eurojackpot-Zahlen heute, 15.3.19, lassen sich bis zu 52 Millionen Euro gewinnen. So viel liegt beim Eurojackpot (auch Eurolotto genannt) im Jackpot. Dieser war in den vergangenen Wochen immer weiter angestiegen und zuletzt vor gut einem Monat abgeräumt geworden.

Überraschend ist es nicht, dass der Jackpot so lange unberührt bleibt. Denn die Chance auf den Höchstgewinn beim Eurojackpot liegt bei gerade einmal 1 zu 140 Millionen.

Hier erfahren Sie am Abend, welche Gewinnzahlen gezogen wurden. Kurz darauf werden auch die Gewinnquoten bekanntgegeben. Beides - also Zahlen und Quoten zur aktuellen Eurolotto-Ziehung - lesen Sie dann umgehend an dieser Stelle:

Eurojackpot-Zahlen heute, 15.3.19

Gewinnzahlen 5 aus 50: noch nicht ermittelt

Eurozahlen 2 aus 10: noch nicht ermittelt

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Quoten zu den Eurojackpot-Zahlen heute

Hier finden Sie heute Abend die Quoten zu den aktuellen Zahlen. Sie werden zeigen, wie viele Spieler es in welcher Gewinnklasse gab - und ob der Jackpot geknackt wurde.

Eurojackpot-Quoten: noch nicht ermittelt

Eurolotto: Ziehung der Eurojackpot-Gewinnzahlen in Helsinki

Die Ziehung der Eurolotto-Zahlen erfolgt immer freitags in der finnischen Hauptstadt Helsinki. Beim Eurojackpot ist ein Jackpot von mindestens zehn Millionen garantiert. Für den Hauptgewinn müssen die Spieler fünf Zahlen aus 50, sowie zwei von insgesamt zehn Eurozahlen richtig tippen. Für die niedrigste Gewinnklasse, Klasse 12, reichen zwei Richtige von 50 und eine korrekte Eurozahl. Hier liegt die Gewinnchance bei 1 zu 42.

Beim Eurojackpot werden 5 aus 50 Gewinnzahlen und 2 aus 10 Eurozahlen gezogen.

Die beiden Ziehungsgeräte heißen " Venus " und " Pearl ".

" Venus " ermittelt 5 aus 50 Gewinnzahlen.

Im kleineren Ziehungsgerät " Pearl " werden 2 aus 10 Eurozahlen gezogen.

Übrigens: Die vier Gramm leichten Kugeln werden per Luftdruck in den beiden Lostrommeln gemischt.

Eurojackpot.de weist auf seiner Internetseite auf die bestehende Suchtgefahr hin: "Glücksspiel kann süchtig machen." Wer Anzeichen feststellt, sollte Hilfe bei Experten suchen - zum Beispiel kostenlos über diese Hotline: 0800 - 1 37 27 00. (AZ)

