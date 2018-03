vor 44 Min.

Eurojackpot-Zahlen heute, 16. März 2018: Zehn Millionen im Jackpot Panorama

Mit den Eurojackpot-Zahlen heute, 16. März 2018, lassen sich bis zu zehn Millionen gewinnen. Die Eurolotto-Gewinnzahlen und Quoten finden Sie am Abend hier.

Beim Eurojackpot heute geht es um deutlich weniger Geld als noch bei der Ziehung der vergangenen Woche. Zwei Kollegen aus Berlin hatten mit den richtigen Zahlen 42 Millionen Euro abgeräumt.

Lotto Berlin verriet: "Die Männer sind in ihren Vierzigern und arbeiten in Berlin-Neukölln bei demselben Unternehmen". Die beiden würden jede Woche zusammen tippen. In diesem Fall hatten sie gleich neun Tipps abgegeben und damit 18,50 Euro investiert.

Damit hatten die beiden Berliner unglaublich großes Glück: Mit einer Wahrscheinlichkeit von 1:95 Millionen ist die Chance auf den Hauptgewinn mit den Gewinnzahlen beim Eurolotto nämlich verschwindend gering. In den Wochen zuvor wurde der Jackpot nie geknackt, weswegen er von den zehn auf die 42 Millionen Euro angewachsen war.

Mit den Eurojackpot-Zahlen heute geht es wieder um den kleinstmöglichen Hauptgewinn von zehn Millionen. Der Annahmeschluss liegt je nach Bundesland zwischen 18.40 und 19 Uhr. Die Ziehung findet zwischen 20 und 21 Uhr statt - abhängig davon, wann alle Meldungen aus den 18 teilnehmenden Ländern eingegangen sind. Das Ergebnis der Ziehung finden Sie dann sofort hier:

Eurojackpot-Zahlen heute, 16. März 2018

5 aus 50: noch nicht ermittelt

Eurozahlen: noch nicht ermittelt

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Quoten zu den aktuelln Zahlen beim Eurojackpot

Die Quoten zu den Gewinnzahlen werden am späten Freitagabend veröffentlicht. Dann steht fest, wie viele Spieler was gewonnen haben - und ob der Jackpot geknackt wurde oder weiter stiegt. Die Gewinnquoten finden Sie kurz nach der Veröffentlichung an dieser Stelle:

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten 1 5 Richtige + 2 Eurozahlen 2 5 Richtige + 1 Eurozahl 3 5 Richtige + 0 Eurozahlen 4 4 Richtige + 2 Eurozahlen 5 4 Richtige + 1 Eurozahl 6 4 Richtige + 0 Eurozahlen 7 3 Richtige + 2 Eurozahlen 8 2 Richtige + 2 Eurozahlen 9 3 Richtige + 1 Eurozahl 10 3 Richtige + 0 Eurozahlen 11 1 Richtige + 2 Eurozahlen 12 2 Richtige + 1 Eurozahl

Eurolotto: So setzen Sie auf die Gewinnzahlen beim Eurojackpot

Eurojackpot kann in jeder Lotto-Annahmestelle gespielt werden. Teilnehmer tippen auf 5 aus 50 Zahlen und auf 2 aus 10 Eurozahlen. Für den Jackpot müssen alle sieben Nummern stimmen. Ein Tipp kostet zwei Euro plus Bearbeitungsgebühr. (AZ)

Das ist der Eurojackpot 1 / 8 Zurück Vorwärts Der Eurojackpot ist eine länderübergreifende Lotterie. In der höchsten Gewinnklasse gibt es mindestens zehn Millionen Euro zu gewinnen.

Eurojackpot wird nach der Spielformel 5 aus 50 und 2 aus 8 gespielt. Man macht also insgesamt 7 Kreuze.

Die Chance, beim Eurojackpot den Hauptgewinn (Klasse 1) zu erzielen, liegt bei 1:95.344.200. Die Chance auf die niedrigste Gewinnklasse (Klasse 12) liegt bei 1:42.

Eine Super- oder Zusatzzahl wie bei Lotto gibt es beim Eurojackpot nicht.

Die Gewinnzahlen werden wöchentlich am Freitagabend gegen 21 Uhr in Helsinki in Finnland gezogen.

Am Eurojackpot angeschlossen sind die Länder Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Italien, Island, Kroatien, Lettland, Litauen, die Niederlande, Norwegen, Polen, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien und Ungarn.

In der Regel werden die Gewinnzahlen und Gewinnquoten freitagabends unter eurojackpot.de und in vielen Online-Medien veröffentlicht.

Der Höchstgewinn von 90 Millionen Euro wurde bereits mehrfach erreicht und abgeräumt.

Themen Folgen