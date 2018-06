vor 46 Min.

Eurojackpot-Zahlen heute, 29. Juni 2018, bringen sie bis zu 90 Millionen Panorama

Beim Eurojackpot heute am 29. Juni 2018 sind die Gewinnzahlen erneut bis zu 90 Millionen Euro wert.

Wer die Eurojackpot-Zahlen heute am 29. Juni richtig hat, könnte sich über 90 Millionen freuen. Die Gewinnzahlen beim Eurolotto erfahren Sie nach der Ziehung hier.

Für den Eurojackpot ist es ein Rekord. Die sechste Woche in Folge können die Gewinnzahlen am 29. Juni einen Spieler oder eine Spielerin bis zu 90 Millionen Euro reicher machen. Das ist die gesetzliche Höchstsumme, die beim Eurolotto zu gewinnen ist und sie wurde erreicht, weil es seit dreizehn Ziehungen keinem Tipper aus 18 europäischen Ländern mehr gelungen ist, die für die erste Gewinnklasse notwendigen sieben Zahlen richtig anzukreuzen.

Die oft auch Eurolotto genannter Lotterie wird seit 2012 ausgespielt. In diesen sechs Jahren blieb das 90 Millionen Euro-Maximum noch nie so lange stehen wie jetzt.

Die Eurojackpot-Zahlen werden zwischen 20 und 21 Uhr gezogen (mehr zu Uhrzeit der Ziehung und Annahmeschluss lesen Sie hier). Die Gewinnzahlen erfahren Sie dann sofort an dieser Stelle:

Gewinnzahlen 5 aus 50: werden ermittelt

Eurozahlen 2 aus 10: werden ermittelt

(Alle Angaben wie immer ohne Gewähr)

Eurojackpot: Mit den Gewinnzahlen geht es seit Wochen um 90 Millionen

Vergangene Woche waren die Zahlen 16 - 24 - 33 - 35 - 43 und die Eurozahlen 6 und 7 gefallen. An diesem Freitag gegen 21 Uhr werden in Helsinki die Kugeln wieder gezogen und damit die neuen Eurojackpot-Zahlen ermittelt. Sollte ein weiteres Mal niemand alle Zahlen richtig getippt werden, geht es auch in der kommenden Woche um die Höchstsumme.

Vergangene Woche war der große Jackpot zwar nicht abgeräumt worden, dennoch wurden gleich elf Spieler beim Eurojackpot zu Millionären. Sie hatten nämlich die fünf Gewinnzahlen und eine Superzahl richtig. Dafür erhielten sie einen Anteil des Jackpot in der Gewinnklasse 2 - jeweils 2..173.407,10 Euro. Die Gewinner kamen aus Baden-Württemberg (2x), Bayern, Hessen, Niedersachsen (2x), Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Slowenien, Schweden und Finnland.

Ähnlich könnte es auch am 29. Juni wieder werden. Durch den sogenannten Überlauf liegt der Jackpot in Klasse 2 nämlich auch diesmal wieder bei 24 Millionen Euro.

Beim Eurolotto geht es um sieben Zahlen

Die Chance auf einen Volltreffer beim Eurojackpot liegt bei 1 zu 95 Millionen - verschwindend gering, aber immerhin ein klein wenig höher als beim klassischen Lotto am Mittwoch und Samstag ("6 aus 49"). Hier steht die Aussicht auf den Jackpot bei nur 1 zu 140 Millionen.

Eurojackpot: Die Ziehungsgeräte 1 / 5 Zurück Vorwärts Beim Eurojackpot werden 5 aus 50 Gewinnzahlen und 2 aus 10 Eurozahlen gezogen.

Die beiden Ziehungsgeräte heißen " Venus " und " Pearl ".

" Venus " ermittelt 5 aus 50 Gewinnzahlen.

Im kleineren Ziehungsgerät " Pearl " werden 2 aus 10 Eurozahlen gezogen.

Übrigens: Die vier Gramm leichten Kugeln werden per Luftdruck in den beiden Lostrommeln gemischt.

In der 2. Gewinnklasse des Eurojackpots, für die fünf Richtige plus eine getroffene Zusatzzahl nötig sind, liegt die Gewinnwahrscheinlichkeit bei 1 zu 6 Millionen.

Seit dem Start des Eurojackpots vor sechs Jahrenwurde der 90-Millionen-Jackpot erst fünf Mal erreicht:

Im Mai 2015 und Oktober 2016 erzielten Spielteilnehmer aus Tschechien und Deutschland (Baden-Württemberg) jeweils Rekord-Gewinne von 90 Millionen Euro.

und erzielten Spielteilnehmer aus Tschechien und Deutschland (Baden-Württemberg) jeweils Rekord-Gewinne von 90 Millionen Euro. Zum Jahreswechsel 2016/17 stand der Eurojackpot ebenfalls beim Höchstbetrag. Gleich fünf Eurojackpot-Spieler teilten sich die 90 Millionen Euro und erhielten pro Person 18 Millionen Euro.

stand der Eurojackpot ebenfalls beim Höchstbetrag. Gleich fünf Eurojackpot-Spieler teilten sich die 90 Millionen Euro und erhielten pro Person 18 Millionen Euro. Zuletzt war der Eurojackpot im Februar 2018 auf 90 Millionen angewachsen. Hier gewann eine Tippgemeinschaft aus Finnland.

Die aktuellen Eurojackpot-Zahlen werden unmittelbar nach der Ziehung am Freitagabend veröffentlicht. Direkt danach gibt es dann auch die Gewinnquoten. Aber selbst wenn die 90 Millionen Euro diesmal ausgezahlt würden - im internationalen Vergleich ist diese Summe gar nicht so viel.

1,47 Milliarden Euro: Den bislang größten Lottojackpot räumen im Januar 2016 drei Gewinner in den USA ab. Wochenlang hatte es in der Powerball-Lotterie keinen Gewinner gegeben, der Jackpot war auf 1,568 Milliarden US-Dollar gestiegen.

642 Millionen Euro: Im August 2017 wächst der Powerball-Jackpot auf 758,7 Millionen Dollar an. Diesmal tippt nur eine Spielerin die richtigen Zahlen. Eine 53-jährige Frau aus Massachusetts holt sich den Riesen-Topf und wurde damit zur größten Einzelgewinnerin in der Lotto-Geschichte. Sie kündigte sofort ihren Job in einem Krankenhaus.

491 Millionen Euro: Der mit 656 Millionen Dollar bisher drittgrößte Jackpot der Lotto-Geschichte wurde Ende März 2012 in den USA geknackt. Die Rekordsumme der Lotterie Mega Millions verteilte sich auf Gewinnscheine in drei Bundesstaaten.

190 Millionen Euro: Die höchsten Einzelgewinne in Europa gingen im August 2012 an ein Ehepaar aus England und im Oktober 2014 an eine Person aus Portugal. Sie knackten jeweils den größtmöglichen Jackpot bei der Lotterie EuroMillions.

Immer zu beachten: Glücksspiel kann süchtig machen. Informationen und Hilfe gibt es unter der Adresse www.bzga.de

