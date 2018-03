07:54 Uhr

Eurojackpot-Zahlen heute, 9. März 2018, sind 42 Millionen wert Panorama

Die Eurojackpot-Zahlen heute bringen bis zu 42 Millionen Euro. Die Gewinnzahlen, Quoten und Wissenswertes zur aktuellen Ziehung finden Sie hier.

42 Millionen Euro - so viel Geld liegt heute im Eurojackpot. Ob jemand bei der Ziehung heute, 9. März 2018, Glück hat und den Jackpot mit den richtigen Gewinnzahlen abräumt?

Klar ist: Für den Höchstgewinn brauchen Spieler 5 aus 50 Gewinnzahlen und 2 aus 10 Eurozahlen. Zuletzt hatten fünf Finnen vor einem Monat das große Glück und tippten als einzige auf diese Zahlen. Sie räumten die Summe von 90 Millionen Euro ab - das ist der maximale Gewinn, der beim Eurojackpot (auch Eurolotto genannt) erzielt werden kann.

Ob auch dieses Mal jemand so viel Glück hat? Nach der Eurojackpot-Ziehung heute Abend finden Sie die aktuellen Gewinnzahlen in der Regel zwischen 20 und 21 Uhr an dieser Stelle.

Eurojackpot-Zahlen heute, 9. März 2018

5 aus 50 noch nicht ermittelt

Eurozahlen noch nicht ermittelt

Eurojackpot-Ziehung heute: Zahlen und Quoten

Nach Bekanntgabe der Gewinnzahlen müssen sich Spieler nur noch kurz gedulden: Zwischen 21 und 22 Uhr werden die Gewinnquoten für die aktuelle Eurojackpot-Ziehung bekanntgegeben. Auch diese finden Sie dann umgehend in diesem Artikel.

Doch Vorsicht! Die Chance auf den Höchstgewinn ist äußerst gering. Die Wahrscheinlichkeit, den Jackpot mit den richtigen Gewinnzahlen zu knacken, liegt bei etwa 1 zu 96 Millionen (genau genommen: 95.344.200).

Trotz der geringen Wahrscheinlichkeit auf den Jackpot nehmen viele Menschen an der Lotterie teil. Eurojackpot kann man in insgesamt 18 europäischen Ländern spielen. Neben Deutschland sind auch Dänemark, Estland, Finnland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Niederlande, Norwegen, Polen, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien und Ungarn daran beteiligt.

Wer auf die Eurojackpot-Zahlen setzen möchte, kann das ganz einfach in einer Lotto-Filiale tun - oder auch online im Internet. Ein Tipp kostet zwei Euro plus Bearbeitungsgebühr.

Noch eine genaue Anleitung gefällig? Im Video wird gezeigt, wie die Lotterie Eurojackpot funktioniert:

(AZ)

