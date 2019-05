12:37 Uhr

Eurojackpot-Zahlen heute: Gewinnzahlen am 24.5.19

Eurojackpot-Zahlen: Heute am 24.5.19 geht es um 21 Millionen. Die Gewinnzahlen beim Eurolotto erfahren Sie nach der Ziehung aktuell hier.

Die Eurojackpot-Zahlen heute am Freitag, 24.5.19, sind bis zu 21 Millionen Euro wert. Hier erfahren Sie die aktuellen Gewinnzahlen beim Eurolotto direkt nach der Ziehung.

Die Eurojackpot-Zahlen heute, am 24.05.19, könnten einem Gewinner bis zu 21 Millionen Euro bringen. so viel Geld liegt aktuell im Jackpot, nachdem vergangene Woche niemand alle Gewinnzahlen auf seinem Tippschein hatte und den Hauptgewinn von zehn Millionen Euro abräumte. Ergebnis: Der Jackpot stieg - wie immer beim Eurolotto, wenn es keinen Volltreffer gibt.

Tatsächlich ist die Gewinn-Wahrscheinlichkeit beim Eurojackpot ja auch sehr gering. Die Chance, fünf Gewinnzahlen und zwei Eurozahlen richtig getippt zu haben, liegt bei gerade einmal 95 Millionen.

Wann werden die Eurojackpot-Zahlen heute Abend gezogen? Die Ziehung findet zwischen 20 und 21 Uhr statt. Die Gewinnzahlen erfahren Sie dann sofort hier:

Aktuelle Eurojackpot-Zahlen heute, 24.5.19

Gewinnzahlen 5 aus 50 : werden ermittelt

: werden ermittelt Eurozahlen 2 aus 10: werden ermittelt

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Eurojackpot-Zahlen: Quoten zu den Gewinnzahlen beim Eurolotto

Vier Spieler durften sich nach der Ziehung am vergangenen Freitag über mehr als 400.000 Euro freuen. Ob es heute ähnliche Ausschüttungen und Gewinnverteilungen gibt, wird sich am Abend zeigen. Denn kurze Zeit nach der Ziehung der Gewinnzahlen beim Eurojackpot in Helsinki werden auch die Gewinnquoten veröffentlicht. Damit steht für jeden Spieler fest, ob und wieviel er oder sie gewonnen hat - oder eben nicht.

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Gewinnbetrag 1 5 Richtige

+ 2 Eurozahlen 2 5 Richtige

+ 1 Eurozahl 3 5 Richtige

+ 0 Eurozahlen 4 4 Richtige

+ 2 Eurozahlen 5 4 Richtige

+ 1 Eurozahl 6 4 Richtige

+ 0 Eurozahlen 7 3 Richtige

+ 2 Eurozahlen 8 2 Richtige

+ 2 Eurozahlen 9 3 Richtige

+ 1 Eurozahl 10 3 Richtige

+ 0 Eurozahlen 11 1 Richtige

+ 2 Eurozahlen 12 2 Richtige

+ 1 Eurozahl

Eurojackpot heute am 24.5.19: Alle Infos rund um die Ziehung der Zahlen

Die Eurojackpot-Ziehung findet immer am Freitagabend statt. Der Annahmeschluss liegt je nach Bundesland zwischen 18.40 und 19 Uhr. Hier eine Übersicht:

Bayern: 19.00 Uhr

Baden-Württemberg: 19.00 Uhr

Berlin: 18.45 Uhr

Brandenburg: 18.40 Uhr

Bremen: 18.45 Uhr

Hamburg: 18.44 Uhr

Hessen: 19.00 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern: 18.45 Uhr

Niedersachsen: 18.50 Uhr

Nordrhein-Westfalen: 18.59 Uhr

Rheinland-Pfalz: 18.45 Uhr

Saarland: 18.45 Uhr

Sachsen: 18.45 Uhr

Sachsen-Anhalt: 18.45 Uhr

Schleswig-Holstein: 18.45 Uhr

Thüringen: 19.00 Uhr

Die Ziehung beim Eurolotto beginnt, wenn alle Tipps aus den 18 teilnehmenden Ländern gemeldet wurden. Da das unterschiedlich lange dauern kann, schwankt die Uhrzeit der Ziehung immer ein bisschen: Sie liegt zwischen 20 und 21 Uhr.

Die Zahl der Teilnehmer am Eurojackpot ist in den vergangenen Jahren tatsächlich auch deutlich gewachsen. Zum Start der Lotterie im März 2012 waren es sieben Teilnehmer-Länder, nämlich Deutschland, Dänemark, Estland, Finnland, Italien, Niederlande und Slowenien. Im Juli 2012 kam Spanien hinzu. Sechs weitere Länder folgten im Februar 2013, Tschechien und Ungarn sind seit Oktober 2014 dabei.

In der Slowakei konnten die Menschen erstmals im Oktober 2015 an der Ziehung teilnehmen. Zuletzt folgte Polen als 18. Land. Damit können theoretisch rund 300 Millionen Menschen bei der Lotterie mitspielen.

Obwohl das Teilnehmerfeld also sehr international ist, gelang es auch Spielern aus Deutschland mehrfach, den Jackpot zu knacken und den Höchstgewinn abzuräumen.

Im Mai 2015 und Oktober 2016 erzielten Spielteilnehmer aus Tschechien und Deutschland (Baden-Württemberg) jeweils Rekord-Gewinne von 90 Millionen Euro.

und erzielten Spielteilnehmer aus Tschechien und Deutschland (Baden-Württemberg) jeweils Rekord-Gewinne von 90 Millionen Euro. Zum Jahreswechsel 2016/17 stand der Eurojackpot ebenfalls beim Höchstbetrag. Gleich fünf Eurojackpot-Spieler teilten sich die 90 Millionen Euro.

stand der Eurojackpot ebenfalls beim Höchstbetrag. Gleich fünf Eurojackpot-Spieler teilten sich die 90 Millionen Euro. Im Februar 2018 gewann eine Tippgemeinschaft aus Finnland den 90 Millionen-Jackpot.

gewann eine Tippgemeinschaft aus Finnland den 90 Millionen-Jackpot. Im Juli 2018 ging der Eurojackpot von 90 Millionen Euro je zur Hälfte nach Sachsen-Anhalt und nach Hessen.

ging der Eurojackpot von 90 Millionen Euro je zur Hälfte nach Sachsen-Anhalt und nach Hessen. Im Mai 2019 teilten sich Spieler aus Deutschland und Polen den Hauptgewinn von 90 Millionen Euro.

Die Ziehung der Eurolotto-Zahlen erfolgt immer in der finnischen Hauptstadt Helsinki. Beim Eurojackpot ist ein Jackpot von mindestens zehn Millionen garantiert. Für die niedrigste Gewinnklasse, Klasse 12, reichen zwei Richtige von 50 und eine korrekte Eurozahl. Hier liegt die Gewinnchance bei 1 zu 42.

Wichtig zu wissen: Glücksspiel - und darunter zählt auch der Eurojackpot - kann süchtig machen. Wer Anzeichen dafür bei sich oder anderen feststellt, sollte Hilfe bei Experten suchen - zum Beispiel kostenlos über die Hotline: 0800 - 1 37 27 00. (AZ)

