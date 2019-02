vor 37 Min.

Eurojackpot-Zahlen heute sind 10 Millionen Euro wert Panorama

Die richtigen Eurojackpot-Zahlen heute, am 15. Februar 2019, bringen rund 10 Millionen Euro. Alles zu den Gewinnzahlen und Quoten beim Eurolotto am Freitag.

Was war das für eine Meldung vergangene Woche: Für die richtigen Eurojackpot-Zahlen bekam ein Tipper aus Rheinland-Pfalz rund 63 Millionen Euro. Außerdem hatten vier weitere Teilnehmer auf die fünf richtigen Gewinnzahlen und eine Eurozahl getippt, was ihnen jeweils über 590.000 Euro einbrachte.

Eurojackpot heute: 10 Millionen Euro im Jackpot

Beim Eurolotto heute, am 15. Februar 2019, geht es nach dem geknackten Eurojackpot nun wieder um eine etwas geringere Summe: um rund 10 Millionen Euro.

In Gewinnklasse 1 erfolgreich sein, ist allerdings kein leichtes Unterfangen. Die Chance, den Eurojackpot zu knacken, liegt bei gerade einmal 1 zu 96 Millionen.

Welche Gewinnzahlen heute gefragt sind, erfahren sie nach der Eurolotto-Ziehung heute Abend an dieser Stelle:

Eurojackpot-Zahlen heute, 15. Februar 2019

Gewinnzahlen 5 aus 50: Gewinnzahlen noch nicht ermittelt

Eurozahlen 2 aus 10: Gewinnzahlen noch nicht ermittelt

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Quoten zu den Gewinnzahlen beim Eurojackpot vom 15. Februar 2019

Welche Gewinnsummen werden beim Eurolotto heute ausgeschüttet? Auch die Eurojackpot-Quoten stehen bereits am späten Freitagabend fest. Sie werden dann hier veröffentlicht.

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Gewinnbetrag 1 5 Richtige

+ 2 Eurozahlen 2 5 Richtige

+ 1 Eurozahl 3 5 Richtige

+ 0 Eurozahlen 4 4 Richtige

+ 2 Eurozahlen 5 4 Richtige

+ 1 Eurozahl 6 4 Richtige

+ 0 Eurozahlen 7 3 Richtige

+ 2 Eurozahlen 8 2 Richtige

+ 2 Eurozahlen 9 3 Richtige

+ 1 Eurozahl 10 3 Richtige

+ 0 Eurozahlen 11 1 Richtige

+ 2 Eurozahlen 12 2 Richtige

+ 1 Eurozahl



Theoretisch können rund 300 Millionen Menschen Eurojackpot spielen, denn Eurolotto wird, wie der Name sagt, in mehreren Ländern der EU gespielt. In Deutschland ist die Jagd auf die Eurojackpot-Gewinnzahlen offensichtlich fast so beliebt wie Lotto, denn viele Gewinner kommen aus der Bundesrepublik. Nicht nur gingen gerade 63 Millionen Euro nach Rheinland-Pfalz, auch Anfang November waren gleich drei deutsche Tipper erfolgreich: Sie gewannen jeweils 7,5 Millionen Euro.

Eurojackpot: Die Ziehungsgeräte 1 / 5 Zurück Vorwärts Beim Eurojackpot werden 5 aus 50 Gewinnzahlen und 2 aus 10 Eurozahlen gezogen.

Die beiden Ziehungsgeräte heißen " Venus " und " Pearl ".

" Venus " ermittelt 5 aus 50 Gewinnzahlen.

Im kleineren Ziehungsgerät " Pearl " werden 2 aus 10 Eurozahlen gezogen.

Übrigens: Die vier Gramm leichten Kugeln werden per Luftdruck in den beiden Lostrommeln gemischt.

Eurojackpot.de weist auf seiner Internetseite auf die bestehende Suchtgefahr hin: "Glücksspiel kann süchtig machen." Wer Anzeichen feststellt, sollte Hilfe bei Experten suchen - zum Beispiel kostenlos über diese Hotline: 0800 - 1 37 27 00. (AZ)

