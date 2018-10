Eurojackpot-Zahlen und Quoten vom 5. Oktober 2018

vor 32 Min.

Beim Eurojackpot heute am 5. Oktober lag ein Hauptgewinn von 49 Millionen Euro im Topf.

Die Eurojackpot-Zahlen am 5. Oktober 2018 wären bis zu 49 Millionen Euro wert gewesen. Aber der Jackpot wächst weiter. Hier die aktuellen Zahlen und Quoten.

Die Eurojackpot-Zahlen am 5. Oktober 2018, hätten einem Gewinner oder einer Gewinnerin bis zu 49 Millionen Euro bringen können. Diese Summe hatte sich angesammelt, weil in den Ziehungen der vergangenen Wochen niemand alle Zahlen richtig auf seinem Tippschein hatte.

Allerdings hieß es auch diesmal: Der Jackpot wurde nicht geknackt - und steigt damit weiter. Hier die aktuellen Gewinnzahlen vom Eurolotto:

Eurojackpot-Zahlen vom 5. Oktober 2018

Gewinnzahlen 5 aus 50: 12 - 15 - 32 - 44 - 49

Eurozahlen 2 aus 10: 5 - 7

(Alle Angaben immer ohne Gewähr)

Um beim Eurojackpot abzuräumen, müssen fünf aus 50 Zahlen richtig getippt werden. Hinzu kommen zwei aus zehn Eurozahlen. Die Chance, beim Eurolotto alle Zahlen richtig zu haben und so den Hauptgewinn zu erzielen, ist dementsprechend gering. Sie liegt bei gerade einmal 1 zu 95.344.200.

Der Maximalgewinn beim Eurolotto beträgt 90 Millionen Euro. Zuletzt wurde die Summe im Juli dieses Jahres ausgespielt - und ging an Spieler aus Sachsen-Anhalt und Hessen, die sich das Geld teilten. Ihre Glückszahlen waren damals 2-7-24-38-45 plus die zwei Zusatzzahlen 5 und 8.

Seit dem Start im Jahr 2012 hatte die europäische Lotterie mit 18 Teilnehmerländern zum fünften Mal die gesetzlich festgelegte Obergrenze von 90 Millionen Euro erreicht. 14 Mal in Folge war der Topf zuvor nicht geknackt worden.

Der 90-Millionen-Euro-Topf wurde beim Eurojackpot zuletzt im Sommer geknackt. Zwei Deutsche teilten sich den Jackpot. Bild: Federico Gambarini (dpa)

Alleiniger Rekordhalter für einen Lottogewinn in Deutschland ist bislang ein Tipper aus Baden-Württemberg. Der Glückliche aus dem Schwarzwald sicherte sich 2016 die Summe von 90 Millionen Euro. Im internationalen Vergleich ist freilich sogar diese Summe noch gering. Den größten Lottojackpot aller Zeiten räumen im Januar 2016 drei Gewinner in den USA ab. Sie kassierten in der Powerball-Lotterie 1,568 Milliarden US-Dollar.

Wieviel Geld man beim Eurolotto gewonnen hat, steht immer schon kurz nach der Ziehung der Gewinnzahlen am Freitagabend in Helsinki statt. Dann werden die Gewinnquoten veröffentlicht.

Hier die aktuellen Eurojackpot-Quoten:

Eurojackpot-Quoten von 5. Oktober 2018

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Gewinnbetrag 1 5 Richtige

+ 2 Eurozahlen 0 × unbesetzt 2 5 Richtige

+ 1 Eurozahl 4 × 493.312,50 € 3 5 Richtige

+ 0 Eurozahlen 8 × 87.055,10 € 4 4 Richtige

+ 2 Eurozahlen 88 × 2.638,00 € 5 4 Richtige

+ 1 Eurozahl 893 × 233,90 € 6 4 Richtige

+ 0 Eurozahlen 1.493 × 108,80 € 7 3 Richtige

+ 2 Eurozahlen 2.838 × 49,00 € 8 2 Richtige

+ 2 Eurozahlen 40.871 × 17,60 € 9 3 Richtige

+ 1 Eurozahl 40.660 × 17,10 € 10 3 Richtige

+ 0 Eurozahlen 64.815 × 15,40 € 11 1 Richtige

+ 2 Eurozahlen 216.385 × 8,30 € 12 2 Richtige

+ 1 Eurozahl 570.657 × 7,70 €

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Eine Gewinnabfrage beim Eurolotto ist auch online möglich. Dazu stellt die Westdeutsche Lotterie ein Abfrage-Formular bereit. Natürlich kann man auch ab Samstag in einer Lotterie-Annahmestelle fragen.

Wichtig zu wissen: Glücksspiel, und darunter zählt auch der Eurojackpot, kann unter Umständen süchtig machen. Wer bei sich oder anderen Anzeichen einer Spielsucht entdeckt, sollte professionelle Hilfe einholen. (AZ)

