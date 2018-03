07:32 Uhr

Eurojackpot-Zahlen und Quoten vom 9. März 2018

Die Eurojackpot-Zahlen vom 9. März 2018 haben einem Spieler aus Berlin 43 Millionen Euro gebracht. Hier die Gewinnzahlen und Quoten vom Eurolotto.

Mit den Eurojackpot-Zahlen vom 9. März 2018 ist ein Spieler aus Berlin-Neukölln reich geworden: Die fast 43 Millionen wurden nämlich mit den richtigen Gewinnzahlen abgeräumt.

"So viel hat noch nie jemand in der Hauptstadt in einer Lotterie gewonnen", sagte Lotto-Sprecher Thomas Dumke am Wochenende. "Es ist ein anonymer Spieler aus Neukölln." Der Neuköllner Sieger steigerte seine Chance bei Eurojackpot nur dadurch, dass er gleich neun Tipps abgab. 18,50 Euro hatte er dafür investiert. Der Gewinner habe den Schein am vergangenen Montag abgegeben und sich bis heute noch nicht gemeldet.

Sechs weiteren Spielern fehlte nur eine Eurozahl für einen Volltreffer. Sie bekammen jeweils fast 318.000 Euro.

Die aktuellen Eurojackpot-Zahlen finden Sie hier:

Eurojackpot-Zahlen heute, 9. März 2018

5 aus 50: 15 - 23 - 28 - 33 - 36

Eurozahlen: 4 - 7

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Eurojackpot-Quoten zu den Gewinnzahlen

Wie viele Spieler haben welche Summen mit den richtigen Gewinnzahlen abegräumt? Hier die Quoten:

1 5 Richtige + 2 Eurozahlen 1 x 42.670.719,30 € 2 5 Richtige + 1 Eurozahl 6 x 317.860,60 € 3 5 Richtige + 0 Eurozahlen 6 x 112.186,10 € 4 4 Richtige + 2 Eurozahlen 150 x 1.495,80 € 5 4 Richtige + 1 Eurozahl 1.311 x 154,00 € 6 4 Richtige + 0 Eurozahlen 1.898 x 82,70 € 7 3 Richtige + 2 Eurozahlen 4.101 x 32,80 € 8 2 Richtige + 2 Eurozahlen 51.537 x 14,30 € 9 3 Richtige + 1 Eurozahl 44.044 x 14,30 € 10 3 Richtige + 0 Eurozahlen 69.914 x 13,70 € 11 1 Richtige + 2 Eurozahlen 252.600 x 7,20 € 12 2 Richtige + 1 Eurozahl 580.152 x 7,20 €

Die Chance auf den Höchstgewinn ist wie immer äußerst gering. Die Wahrscheinlichkeit, den Jackpot mit den richtigen Gewinnzahlen zu knacken, liegt bei etwa 1 zu 96 Millionen (genau genommen: 95.344.200).

Trotz der geringen Wahrscheinlichkeit auf den Jackpot nehmen viele Menschen an der Lotterie teil. Eurojackpot kann man in insgesamt 18 europäischen Ländern spielen. Neben Deutschland sind auch Dänemark, Estland, Finnland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Niederlande, Norwegen, Polen, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien und Ungarn daran beteiligt.

Wer auf die Eurojackpot-Zahlen setzen möchte, kann das ganz einfach in einer Lotto-Filiale tun - oder auch online im Internet. Ein Tipp kostet zwei Euro plus Bearbeitungsgebühr. Wichtig zu wissen dabei: Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe gibt es unter www.bzga.de.

Im Video wird gezeigt, wie die Lotterie Eurojackpot funktioniert:

(AZ)

