Eurojackpot nicht geknackt: Zahlen und Quoten vom 13. Juli 2018 Panorama

Heute am 13. Juli 2018 liegen beim Eurojackpot bis zu zehn Millionen Euro für die richtigen Zahlen im Topf.

Die Eurojackpot-Zahlen haben am Freitag, 13. Juni, keinen Spieler zum Millionär gemacht. Die aktuellen Gewinnzahlen und Quoten finden Sie hier.

Kein neuer Millionär: Der Eurojackpot ist nicht geknackt worden. Kein Spieler hatte in der Ziehung am Freitag, den 13. Juli 2018, fünf Richtige plus zwei Eurozahlen. Die zehn Millionen Euro für die richtigen Zahlen bleiben daher im Jackpot.

Zwei Spieler dürfen sich immerhin über fast 900.000 Euro freuen. Sie hatten fünf Richtige plus eine Eurozahl.

In der Vorwoche war der Eurojackpot-Höchstgewinn abgeräumt worden: 90 Millionen Euro. Zwei Spieler aus Deutschland teilten sich die Summe.

Zusätzlich zu den beiden deutschen Gewinnern gab es laut Westlotto in der zweiten Gewinnklasse 24 Fast-Millionäre, die jeweils 999.914,60 Euro bekamen. 13 von ihnen kamen aus Deutschland.

Bei uns finden Sie die Eurojackpot-Zahlen sowie die Gewinnquoten von Freitag, 13. Juli.

Eurojackpot-Zahlen am 13. Juli 2018:

Gewinnzahlen 5 aus 50: 13 - 14 - 21 - 34 - 46

Eurozahlen 2 aus 10: 2 -5

Eurojackpot: Die aktuellen Gewinn-Quoten

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Gewinnbetrag 1 5 Richtige

+ 2 Eurozahlen 0 × unbesetzt 2 5 Richtige

+ 1 Eurozahl 2 × 896.645,60 € 3 5 Richtige

+ 0 Eurozahlen 3 × 210.975,40 € 4 4 Richtige

+ 2 Eurozahlen 51 × 4.136,70 € 5 4 Richtige

+ 1 Eurozahl 839 × 226,30 € 6 4 Richtige

+ 0 Eurozahlen 1.400 × 105,40 € 7 3 Richtige

+ 2 Eurozahlen 2.528 × 50,00 € 8 2 Richtige

+ 2 Eurozahlen 35.264 × 18,50 € 9 3 Richtige

+ 1 Eurozahl 37.217 × 17,00 € 10 3 Richtige

+ 0 Eurozahlen 62.888 × 14,40 € 11 1 Richtige

+ 2 Eurozahlen 182.796 × 9,00 € 12 2 Richtige

+ 1 Eurozahl 523.897 × 7,60 €

(Alle Angaben wie immer ohne Gewähr)

Vorausgegangen war dem Millionen-Regen vergangene Woche eine bis dahin einmalige Serie: 14 Mal in Folge war es niemandem gelungen, alle Gewinnzahlen beim Eurolotto richtig auf seinem Tippschein zu vereinigen. Damit stieg der Jackpot - zum fünften Mal in der Geschichte des Eurojackpots - auf die gesetzlich gedeckelte Höchstsumme von 90 Millionen Euro. Es dauerte dann weitere Wochen, bis das Geld endlich abgeräumt wurde.

Die Gewinnzahlen vergangene Woche lauteten 2 - 7- 24 - 38 - 45, die Eurozahlen 2 aus 10 waren die 5 und die 8.

Beim Eurojackpot ist die Chance auf einen Volltreffer verschwindend gering - sie liegt bei gerade einmal bei 1:95 Millionen. (AZ)

