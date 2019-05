Eurojackpot vom 31.5.19: Heute gibt es 31 Millionen zu holen

Auf dem Rhein in der deutsch-französischen Grenzregion Elsass hat sich ein Bootsunglück ereignet. Drei Menschen starben - ein vierjähriges Mädchen wird vermisst.

Tragisches Unglück auf der Donau in Ungarn: Ein Touristenboot war mit einem Kreuzfahrtschiff zusammengestoßen. Der Kapitän des Kreuzfahrtschiffes wurde verhaftet.

Frankfurt

Schüsse in Frankfurt: Auseinandersetzung eskalierte wegen Geldschulden

In Frankfurt am Main kam es an der Konstablerwache zu einem Großeinsatz der Polizei. Nach einigen Schüssen gab es vier Festnahmen. Auslöser für die Auseinandersetzung sollen Geldschulden gewesen sein.