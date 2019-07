vor 41 Min.

Europäischer Gerichtshof setzt dem Sampling engere Grenzen

20 Jahre Rechtsstreit für zwei Sekunden Musik: Moses Pelham hatte eine Sequenz aus einem Kraftwerk-Stück verwendet. Nun hat sich der Europäische Gerichtshof geäußert.

Seit zwei Jahrzehnten streiten sich die Elektromusik-Pioniere der Düsseldorfer Gruppe Kraftwerk mit dem Popmusik-Produzenten Moses Pelham um einen zwei Sekunden langen Klangschnipsel.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat sich nun dem Sachverhalt angenommen. Sein Urteil setzt dem Sampling, also dem Kopieren von Musiksequenzen, engere Grenzen. Der Gerichtshof befand am Montag in Luxemburg, dass selbst sehr kurze Sequenzen aus fremden Tonträgern eine Zustimmung erfordern.

Doch eine Ausnahme ließen die Richter zu: Abschnitte in geänderter und nicht wiedererkennbarer Form seien kein Zitat des ursprünglichen Werkes. Damit könnten auch keine Inhaberrechte verletzt werden. Diese Ausnahmenregelung könnte auf den Streitfall Pelham gegen Kraftwerk zutreffen. Darüber tatsächlich entscheiden wird der Bundesgerichtshof.

Nach Sampling-Urteil: Pelham und Kraftwerk sehen sich im Recht

Produzent Moses Pelham und seine Anwälte sahen sich nach dem Sampling-Urteil des EuGH am Montag bereits als Sieger. Für sie gebe es nun das ersehnte rechtssichere Sampling. Somit sei der Weg für den Bundesgerichtshof frei, die Klage von Kraftwerk aus dem Jahr 1998 endgültig abzuweisen. Der BGH hatte das Verfahren zuletzt ausgesetzt und dem EuGH eine Reihe von Fragen vorgelegt. Die Antworten liegen nun vor.

"Ein Großteil der Popmusik - gerade der 90er Jahre - wäre ohne Sampling als Form der künstlerischen Auseinandersetzung mit anderen Werken überhaupt nicht denkbar. Die Entscheidung ist eine wichtige Stärkung der Kunstfreiheit", sagte Pelham.

Aber auch Kraftwerk, vertreten durch Anwalt Hermann Lindhorst, sieht sich weiterhin im Recht. "Wir sind ganz zuversichtlich, dass der BGH zu unseren Gunsten entscheidet", sagte Lindhorst. Dem Kraftwerk-Mitbegründer Ralf Hütter gehe es um den Schutz künstlerischer Werke vor kommerzieller Ausbeutung.

Rechtsstreit: Pelham verwendete zwei Sekunden eines Kraftwerk-Songs

Beim zweisekündigen Ausschnitt handelt es sich um einen Rhythmus aus dem Kraftwerk-Stück "Metall auf Metall" von 1977. Moses Pelham hatte die Sequenz 1997 ohne Erlaubnis in einer Endlosschleife unter den Song "Nur mir" der Rapperin Sabrina Setlur gelegt - aber digital ein bisschen verlangsamt.

Ralf Hütter von Kraftwerk sah sich um seinen Beat bestohlen und klagte. Damit begann eine Auseinandersetzung, die bereits mehr als 20 Jahre andauert. Doch der Streit ist nicht nur für diesen konkreten Fall von Bedeutung. Das Urteil ist für die Musikbranche grundsätzlich interessant. Schließlich ist das Sampling in Hip-Hop und Rap allgegenwärtig.

Kraftwerk-Anwalt zum Sampling-Urteil: "Wir sind zuversichtlich"

2016 kippte das Bundesverfassungsgericht das Verbot gegen "Nur mir". Die Entscheidung wurde damals als Sieg der Kunstfreiheit gefeiert. Doch mittlerweile hatte der EU-Generalanwalt als bedeutender Gutachter die Urheber-Position und damit Kraftwerk gestärkt. So müssten die Rechteinhaber vor dem Sampling immer um Erlaubnis gebeten werden. Dies verstoße nicht gegen die Freiheit der Kunst. "Der Europäische Gerichtshof hat sich nicht getraut, die Linie des Generalanwalts durchzuziehen", räumte Kraftwerk-Anwalt Lindhorst nun ein. "Wir sind aber dennoch ganz zuversichtlich."

Der Bundesgerichtshof muss sich nun mit der Frage beschäftigen, ob er die Sequenz für wiedererkennbar hält und oder nicht. Und ab wann eine Sequenz als verändert gelten darf. Ohne eine gezielte Gegenüberstellung würden wohl nur die wenigsten auf eine Ähnlichkeit im Setlur-Song und im Kraftwerk-Stück stoßen, meldete sich der Berliner Urheberrechtsexperte Fabian Seip zu Wort. (dpa)

