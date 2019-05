vor 41 Min.

Eurovision Song Contest 2019: Die Teilnehmer und Lieder

Der Eurovision Song Contest 2019 steht an. Wer sind die diesjährigen Teilnehmer beim 64. ESC? Wer vertritt Deutschland und die anderen Länder? Die Infos.

Beim Eurovision Song Contest 2019 in Tel Aviv treten Teilnehmer aus 41 Ländern an. Im Finale des Eurovision Song Contest am 18. Mai sind Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien, Italien und Gastgeber Israel automatisch gesetzt. Die anderen Kandidaten müssen erst einmal das 1. Halbfinale am 14. Mai oder das 2. Habfinale am 16. Mai überstehen.

Welche Teilnehmer sind beim weltweit größten Musikwettbewerb ESC 2019 dabei? Für Deutschland hat sich beim Vorentscheid das Duo S!sters mit dem Lied "Sister" qualifiziert. Es besteht aus den Sängerinnen Laurita und Carlotta Truman, bei denen es sich nicht um Schwestern handelt. Sie wurden beide getrennt voneinander für das Lied gecastet.

ESC 2019: Sisters im Porträt - das sind die deutschen Teilnehmerinnen

Für die meisten anderen Länder stehen die Musiker auch schon fest, bei einigen sind Teilnehmer und Lieder aber noch unklar. Wir geben eine Übersicht, welche Musiker und Songs schon bekannt sind. Sobald weitere Teilnehmer bestätigt werden, ergänzen wir das in diesem Artikel. Anschließend geben wir noch einen Überblick über die letzten ESC-Gewinner.

ESC 2019: Teilnehmer und Lieder im 1. Halbfinale

Das 1. Halbfinale findet am 14. Mai statt. Diese Musiker wollen sich fürs Finale qualifizieren:

Australien: Kate Miller-Heidke mit dem Lied "Zero Gravity"

Kate Miller-Heidke mit dem Lied "Zero Gravity" Belgien: Eliot( Lied noch unbekannt)

Eliot( Lied noch unbekannt) Estland: Victor Crone mit dem Lied "Storm"

Victor Crone mit dem Lied "Storm" Finnland: Darude (Lied noch unbekannt)

Darude (Lied noch unbekannt) Georgien: Teilnehmer und Lied noch unbekannt

Teilnehmer und Lied noch unbekannt Griechenland: Katerine Duska (Lied noch unbekannt)

Katerine Duska (Lied noch unbekannt) Island: Teilnehmer und Lied noch unbekannt

Teilnehmer und Lied noch unbekannt Montenegro: D-Moll mit dem Lied "Heaven"

D-Moll mit dem Lied "Heaven" Polen: Tulia (Lied noch unbekannt)

Tulia (Lied noch unbekannt) Portugal: Teilnehmer und Lied noch unbekannt

Teilnehmer und Lied noch unbekannt San Marino: Serhat (Lied noch unbekannt)

Serhat (Lied noch unbekannt) Serbien: Teilnehmer und Lied noch unbekannt

Teilnehmer und Lied noch unbekannt Slowenien: Zala Kralj & Gašper Šantl mit dem Lied "Sebi"

Zala Kralj & Gašper Šantl mit dem Lied "Sebi" Tschechische Republik : Lake Malawi (Lied noch unbekannt)

: Lake Malawi (Lied noch unbekannt) Ukraine: MARUV mit dem Loed "Siren Song"

MARUV mit dem Loed "Siren Song" Ungarn: Joci Pápai mit dem Lied "Az én apám"

Joci Pápai mit dem Lied "Az én apám" Weißrussland: Teilnehmer und Lied noch unbekannt

Teilnehmer und Lied noch unbekannt Zypern: Tamta mit dem Lied "Replay"

Eurovision Song Contest: Teilnehmer im 2. Halbfinale des ESC 2019

Am 16. Mai folgt das 2. Halbfinale. Das sind die Kandidaten und Lieder:

Albanien: Jonida Maliqi mit dem Lied "Ktheju tokës"

Jonida Maliqi mit dem Lied "Ktheju tokës" Armenien: Srbuk (Lied noch unbekannt)

Srbuk (Lied noch unbekannt) Aserbaidschan: Teilnehmer und Lied noch unbekannt

Teilnehmer und Lied noch unbekannt Dänemark: Leonora mit dem Lied "Love Is Forever"

Leonora mit dem Lied "Love Is Forever" Irland: Teilnehmer und Lied noch unbekannt

Teilnehmer und Lied noch unbekannt Kroatien: Roko mit dem Lied "The Dream"

Roko mit dem Lied "The Dream" Lettland: Carousel mit dem Lied "That Night"

Carousel mit dem Lied "That Night" Litauen: Jurijus mit dem Lied "Run With The Lions"

Jurijus mit dem Lied "Run With The Lions" Malta: Michela Pace (Lied noch unbekannt)

Michela Pace (Lied noch unbekannt) Moldau: Teilnehmer und Lied noch unbekannt

Teilnehmer und Lied noch unbekannt Niederlande: Duncan Laurence (Lied noch unbekannt)

Duncan Laurence (Lied noch unbekannt) Nord-Mazedonien: Tamara Todevska (Lied noch unbekannt)

Tamara Todevska (Lied noch unbekannt) Norwegen: Teilnehmer und Lied noch unbekannt

Teilnehmer und Lied noch unbekannt Österreich: Paenda mit dem Lied "Limits"

Paenda mit dem Lied "Limits" Rumänien: Ester Peony mit dem Lied "On A Sunday"

Ester Peony mit dem Lied "On A Sunday" Russland: Sergey Lazarev (Lied noch unbekannt)

Sergey Lazarev (Lied noch unbekannt) Schweden: Teilnehmer und Lied noch unbekannt

Teilnehmer und Lied noch unbekannt Schweiz: Teilnehmer und Lied noch unbekannt

Teilnehmer im ESC-Finale 2019 in Israel: Deutschland schickt S!sters ins Rennen

Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien sind immer für das ESC-Finale quaifiziert. Der Gastgeber kommt noch hinzu - das ist in diesem Jahr Israel. Sobald sich weitere Finalisten in den Halbfinale qualifiziert haben, ergänzen wir das an dieser Stelle:

Deutschland: Sisters aka S!sters mit dem Lied "Sister"

Sisters aka S!sters mit dem Lied "Sister" Frankreich: Bilal Hassani mit dem Lied "Roi"

Bilal Hassani mit dem Lied "Roi" Großbritannien: Michael Rice mit dem Lied "Bigger Than Us"

Michael Rice mit dem Lied "Bigger Than Us" Israel: Kobi Marimi (Lied noch unbekannt)

Kobi Marimi (Lied noch unbekannt) Italien: Mahmood mit dem Lied "Soldi"

Mahmood mit dem Lied "Soldi" Spanien: Miki mit dem Lied "La venda"

ESC 2019: Diese Musiker haben in den letzten Jahren gewonnen

2019: Gewinner noch nicht bekannt

2018: Netta aus Israel mit dem Lied "Toy"

2017: Salvador Sobral aus Portugal mit dem Lied "Amar pelos dois"

2016: Jamala aus der Ukraine mit dem Lied "1944"

2015: Måns Zelmerlöw aus Schweden mit dem Lied "Heroes"

2014: Conchita Wurst aus Österreich mit dem Lied "Rise Like A Phoenix"

2013: Emmelie de Forest aus Dänemarkt mit dem Lied "Only Teardrops"

2012: Loreen aus Schweden mit dem Lied "Euphoria"

2011: Ell / Nikki aus Aserbaidschan mit dem Lied "Running Scared"

2010: Lena aus Deutschland mit dem Lied "Satellite"

