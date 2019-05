19:28 Uhr

Eurovision Song Contest 2019: Finale, Datum, Zeitplan

Eurovision Song Contest: 2019 treten im 64. ESC 26 Länder gegeneinander an. Morgen läuft das große Finale. Die Termine und Infos zur Übertragung finden Sie hier.

Morgen Abend, am 18. Mai läuft das Finale des ESC 2019. Für das kleine Land geht es um viel Prestige. Doch einiges bedroht die Harmonie: Proteste, dass am jüdischen Ruhetag Schabbatt gearbeitet wird, Boykottaufrufe und die jüngste Eskalation am Gazastreifen.

Beim Eurovision Song Contest 2019 schickt Deutschland das Duo S!sters nach Israel. Unter dem Motto „Dare to Dream!“ kämpfen 2019 die Vertreter der Big Five und Länder der European Broadcasting Union (Europäischen Rundfunkzone) um die begehrten ersten Plätze beim 64. Eurovision Song Contest in Tel Aviv. Deutschland plant, den 4. Platz des letzten Jahres zu verteidigen – und vielleicht darf man ja auch dieses Jahr wieder von einer Top-Platzierung träumen. Doch wann findet der ESC 2019 statt? Zeitplan, aktuelle Termine und Datum rund um Halbfinale und Finale finden Sie bei uns.

ESC Halbfinale und Finale 2019: Datum, Zeitplan, Termine

ESC 2019: Termin Finale

Warm Up zum Finale: 18. Mai 2019, 19.45 – 20.15 Uhr, live auf eurovision.de

Eurovision Song Contest 2019 - Countdown für Tel Aviv: 18. Mai 2019, 20.15 – 21 Uhr, live auf ARD & eurovision.de

ESC Finale 2019: 18. Mai 2019, 21 Uhr, live auf ARD & eurovision.de

Eurovision Song Contest 2019 – Grand Prix Party: 19. Mai 2019, 0.30 Uhr, live auf ARD & eurovision.de

Resümee ESC 2019: 19. Mai 2019, 12 Uhr, live auf eurovision.de

ESC 2019: Das waren die Halbfinal-Termine

1. Halbfinale ESC 2019 : 14. Mai 2019, 21 Uhr, live auf One & eurovision.de

14. Mai 2019, 21 Uhr, live auf One & eurovision.de Wiederholung 1. Halbfinale: 15. Mai 2019, 1 Uhr, ARD (Das Erste)

2. Halbfinale ESC 2019: 16. Mai 2019, 21 Uhr, live auf One & eurovision.de

Wiederholung 2. Halbfinale: 17. Mai 2019, 1 Uhr, ARD

Eurovision Song Contest 2019: Deutschland ist bereits im Finale

Deutschland ist ebenfalls wie die anderen Länder der Big Five (Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien) und das Gastgeberland Israel direkt für das ESC Finale am 18. Mai in Tel Aviv qualifiziert. Insgesamt 35 Länder müssen noch in den beiden Halbfinals am 14. und 16. Mai, jeweils um 21 Uhr (MEZ) um den Einzug ins Finale kämpfen. Im Finale des Eurovision 2019 treten schließlich 26 Länder gegeneinander an.

ESC Finale 2019: Ablauf wie gewohnt

Auf das Finale des Eurovision Song Contest 2019 stimmen im Vorfeld bekannte Gesichter ein: Alina Stiegler führt wieder durch den Warm-Up, den Countdown für Tel Aviv sowie die Grand Prix Party moderiert wie letztes Jahr Barbara Schöneberger. Peter Urban begleitet Sie als Kommentator für Deutschland wieder durch den Abend.

Themen Folgen