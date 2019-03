vor 38 Min.

Eurovision Song Contest 2019: Halbfinals & Finale live im TV & Stream

Die Halbfinale des Eurovision Song Contest finden am 14. und 16. Mai 2019, das Finale am 18. Mai 2019 in Tel Aviv statt. Wir haben alle Infos rund um die Übertragung und die Ausstrahlung des ESC 2019 – ob im Free TV, Fernsehen, Live Stream oder in der Mediathek.

Der Eurovision Song Contest 2019 steht vor der Tür und Deutschland fiebert dem beliebten Medienevent entgegen. Das erste Halbfinale findet am 14. Mai 2019, das zweite am 16. Mai 2019 jeweils um 21 Uhr (MEZ) statt. Das Finale des Eurovision Song Contest findet nur kurz darauf am 18. Mai 2019 um 21 Uhr statt. Doch wo können Sie den ESC 2019 schauen? Überträgt die ARD oder das ZDF?

Verfolgen Sie Ihren Favoriten durch das Halbfinale und Finale live im Free TV, Fernsehen, im Live Stream oder in der Wiederholung – wir haben alle Ausstrahlungstermine des ESC 2019 sowie die übertragenden Sender für Sie übersichtlich gesammelt.

Sendetermine ESC Halbfinale 2019: live im TV und im Stream schauen

Die Live-Übertragung des Eurovision Song Contests 2019 übernimmt auch dieses Jahr wieder der NDR innerhalb der ARD: Die Shows werden live im Free TV schließlich auf Das Erste oder One zu sehen sein. Doch auch auf eurovision.de können Sie die musikalischen Wettkämpfe verfolgen. Alle ESC Sendungen der ARD sind außerdem auch in der ARD Mediathek im Live Stream zu sehen. Die TV-Termine und Streaming-Anbieter im Überblick.

ESC 1. Halbfinale 2019 live:

14. Mai 2019: One (21 Uhr, Free TV, live), eurovision.de (21. Uhr, Live Stream, Warm up ab 20.30 Uhr)

Wiederholung 1. Halbfinale: 15. Mai 2019 um 1 Uhr auf ARD (Das Erste)

ESC 2. Halbfinale 2019 live:

16. Mai 2019: One (21 Uhr, Free TV, live), eurovision.de (21. Uhr, Live Stream, Warm up ab 20.30 Uhr)

Wiederholung 2. Halbfinale: 17. Mai 2019 um 1 Uhr auf ARD

ESC Finale 2019 live in TV und Stream:

Samstag 18. Mai 2019

Warm Up zum Finale: eurovision.de (19.45 – 20.15 Uhr, Live Stream)

Eurovision Song Contest 2019 - Countdown für Tel Aviv: ARD (20.15 – 21 Uhr, live), eurovision.de (20.15 – 21 Uhr, Live Stream)

ESC Finale: ARD (ab 21 Uhr, live), eurovision.de (ab 21 Uhr, Live Stream)

Sonntag 19. Mai 2019

Eurovision Song Contest 2019 – Grand Prix Party: ARD (0.30 Uhr, live), eurovision.de (0.30 Uhr, Live Stream)

Resümee ESC 2019: eurovision.de (12 Uhr, Live Stream)

