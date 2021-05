Eurovision Song Contest: Mit diesen Songs hat Deutschland seit Lena sein Glück versucht

Seit dem Sieg von Lena Meyer-Landrut im Mai 2010 hat Deutschland beim Eurovision Song Contest keinen Erfolg gehabt. Welcher Lieder seitdem ins Rennen gingen.

Lena Meyer-Landrut gelang mit "Satellite" in Oslo im Mai 2010, was zuvor 28 Jahre lang nicht klappen wollte: Ein Sieg für Deutschland beim Eurovision Song Contest ( ESC). Der Überraschungserfolg machte die damals 19-Jährige schlagartig berühmt. Auf die Frage, ob der ESC-Sieg für sie Fluch oder Segen war, antwortete die Sängerin zum zehnjährigen Jubiläum: "Ein absoluter Segen. Ich habe dieses privilegierte und freie Leben auch wegen des ESC und bin jeden Tag dankbar dafür und demütig."

Zahlreiche Kandidatinnen und Kandidaten sind seither mit ihren Songs beim Eurovision Song Contest ins Rennen gegangen. Doch von Erfolg war keine der Darbietungen gekrönt. Können Sie sich noch an die Lieder erinnern? Wir geben Ihnen hier einen Überblick.

Das ist der ESC-Song 2021 für Deutschland: Jendrik – "I Don’t Feel Hate"

Bei der 65. Austragung des Eurovision Song Contest in Rotterdam tritt Jendrik Sigwart in diesem Jahr mit dem Lied "I Don’t Feel Hate" an. Die Wahl des Titels wurde am 25. Februar offiziell verkündet.

ESC-Song 2020 für Deutschland: Ben Dolic – "Violent Thing"

Im Corona-Jahr 2020 wäre Ben Dolic für Deutschland beim Eurovision Song Contest in Rotterdam angetreten. Der ESC 2020 wurde jedoch wegen der Pandemie abgesagt. Sein Lied "Violent Thing" konnte Ben Dolic beim ARD-Ersatzprogramm "Eurovision Song Contest 2020 - das deutsche Finale live aus der Elbphilharmonie" am 16. Mai 2020 zu Gehör bringen – wenn auch ohne Publikum.

ESC-Song 2019 für Deutschland: S!sters – "Sister"

Beim Eurovision Song Contest 2019 vertrat das Duo S!sters mit dem Song "Sister" die Bundesrepublik in Tel Aviv. Der Titel belegte jedoch nur den vorletzten der insgesamt 26 Plätze. Die Sängerinnen Carlotta Truman und Laura Kästel gehen inzwischen in beruflicher Hinsicht getrennte Wege.

ESC-Song 2018 für Deutschland: Michael Schulte – "You Let Me Walk Alone"

Michael Schulte gewann 2018 die Vorauswahl "Unser Lied für Lissabon" und landete mit seinem Lied "You Let Me Walk Alone" beim Eurovision Song Contest 2018 auf Platz vier. Damit war der Sänger im Vergleich zu den anderen Songs seit "Satellite" so nah dran an einem erneuten Sieg Deutschlands wie sonst niemand.

ESC-Song 2017 für Deutschland: Levina – "Perfect Life"

Levina, mit vollem Namen Isabella Levina Lueen, gewann im Februar 2017 die Vorentscheidung "Unser Song 2017" und vertrat somit Deutschland beim Eurovision Song Contest 2017 in Kiew mit dem Lied "Perfect Life". Die Sängerin schaffte es mit ihrer Live-Performance am Ende jedoch nur auf den vorletzten Platz.

ESC-Song 2016 für Deutschland: Jamie-Lee – "Ghost"

2016 vertrat Jamie-Lee Marie Kriewitz Deutschland beim 61. Eurovision Song Contest in Stockholm mit dem Lied "Ghost". Während die Sängerin mit demselben Song im Dezember 2015 noch das Finale der fünften Staffel von "The Voice of Germany" gewann, landete sie beim ESC 2016 auf dem letzten Platz.

ESC-Song 2015 für Deutschland: Ann Sophie – "Black Smoke"

Nachdem der eigentliche Gewinner von "Unser Song für Österreich", Andreas Kümmert, auf eine ESC-Teilnahme verzichtete, sollte der Song "Black Smoke" Deutschland zum Sieg verhelfen. Die Sängerin Ann Sophie, mit vollem Namen Ann-Sophie Dürmeyer, landete mit dem Lied beim 60. Eurovision Song Contest in Wien jedoch auf dem letzten Platz.

ESC-Song 2014 für Deutschland: Elaiza – "Is It Right"

Mit dem Titel "Is It Right" des Trios Elaiza versuchte Deutschland im Jahr 2014 sein Glück beim Eurovision Song Contest in Kopenhagen. Ela Steinmetz, Yvonne Grünwald und Natalie Plöger landeten damals auf Platz 18 von 26. Inzwischen hat Yvonne Grünwald die Band verlassen, auf sie folgte Laura Zimmermann.

ESC-Song 2013 für Deutschland: Cascada – "Glorious"

Beim 58. Eurovision Song Contest in Malmö vertrat die Musikgruppe Cascada um Sängerin Natalie Horler und die beiden DJs Manuel Reuter und Yann Pfeifer die Bundesrepublik mit dem Song "Glorious". Für einen Sieg in Schweden reichte es mit Platz 21 von 26 jedoch nicht.

ESC-Song 2012 für Deutschland: Roman Lob – "Standing Still"

Roman Lob versuchte beim Eurovision Song Contest 2012 mit dem Lied "Standing Still" sein Glück für Deutschland. Zuvor hatte der Popsänger die Casting-Show "Unser Star für Baku" gewonnen. Beim ESC 2012 in der Hauptstadt Aserbaidschans landete er mit dem von Jamie Cullum verfassten Song auf dem achten Platz.

ESC-Song 2011 für Deutschland: Lena Meyer-Landrut – "Taken By A Stranger"

Ein Jahr nach ihrem Überraschungssieg mit "Satellite" versuchte Lena Meyer-Landrut beim Eurovision Song Contest 2011 in Düsseldorf erneut ihr Glück. Die Titelverteidigung gelang ihr jedoch nicht, sie belegte im ESC-Finale schließlich Platz zehn. (AZ)

