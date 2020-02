09:17 Uhr

Eurowings bietet jetzt Döner an Bord an

Eurowings bietet jetzt auch Döner im Flugzeug an.

Eurowings bietet seinen Gästen künftig auch Döner während des Flugs an. Einen Drehspieß will sich die Fluggesellschaft aber nicht an Bord montieren.

Was fällt Ihnen ein, wenn Sie an den nervigsten Sitznachbarn denken, den Sie im Flugzeug schon einmal neben sich hatten? Hat er geschnarcht? Stark geschwitzt? Unangenehm gerochen? Stellen Sie sich jetzt mal vor, Ihr Nachbar hätte auch noch einen Döner in der Hand gehabt.

Was seltsam klingt, könnte in Zukunft schon einmal vorkommen. Eurowings will das Kult-Gericht in Zukunft auf seinen Flügen anbieten. Das teilte das Unternehmen auf Twitter mit.

Mit einigem Befremden gegenüber Knoblauch-Geruch und herausfallendem Inhalt hat die Fluggesellschaft wohl aber gerechnet. Deshalb hat Eurowings den Flug-Döner auch entschärft: Zaziki oder Zwiebeln finden sich nicht in der Zutatenliste. Stattdessen setzt Eurowings bei der Füllung auf gebratenes Hähnchenfleisch, Krautsalat, Tomatenscheiben und Ziegenfrischkäse.

Döner bei Eurowings: Kein Drehspieß an Bord

Kann man das überhaupt noch Döner nennen? Bereits 1991 wurden Leitlinien dazu vorgeschrieben, die besagen: Ein echter Döner darf nur aus Rind-, Kalb- oder Schaf-Fleischscheiben bestehen und der Hackfleischanteil maximal 60 Prozent betragen. Das ist der Grund, wieso viele Dönerläden nur einen "Drehspieß" verkaufen dürfen. Laut dem "Merkblatt Kenntlichmachung von "Döner Kebab" und "ähnlichen" Erzeugnissen bei loser Abgabe" (sowas gibt es wirklich) hält das Bayerische Gesundheitsministerium die Bezeichnung "Hähnchen-Döner Kebab" aber für zulässig.

Auf die Frage eines Nutzers, ob ein Drehspieß an Bord nicht gefährlich sei, antwortete Eurowings: "Keine Sorge, der Döner wird bereits am Boden frisch zubereitet." Auf die Frage "mit alles und scharf?" wird man sich bei der Bestellung damit wohl auch nicht einstellen müssen.

Man wird es selbst rausfinden müssen, wie viel das Sandwich dann wirklich noch mit einem Kebab zu tun haben wird. In der Luft muss man für einen Döner außerdem etwas tiefer in die Tasche greifen als am Boden: Sechs Euro kostet der Snack im Flugzeug. (mst-)

