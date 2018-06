20:24 Uhr

Eva Longoria bringt ersten Sohn zur Welt Panorama

In "Desperate Housewives" spielte Eva Longoria die Mutter Gabrielle Solis. Nun ist die 43-Jährige in Wirklichkeit Mama geworden. Wie heißt ihr kleiner Sohn?

Die US-amerikanische Schauspielerin, die vielen in ihrer Rolle als Gabrielle Solis in der TV-Serie "Desperate Housewives" bekannt ist, hat am Dienstag ihr Baby zur Welt gebracht. Für die 43 Jahre alte Eva Longoria ist es das erste Kind überhaupt - zusammen mit Ehemann José Baston, der bereits Vater ist.

Eva Longoria wird zum ersten Mal Mutter

Das frühere Model brachte ihren kleinen Sohn am Dienstag, 19. Juni, in einem Krankenhaus in Los Angeles zur Welt. Die US-Ausgabe der Zeitschrift Hola veröffentlichte online dazu exklusiv das erste Foto der Schauspielerin mit ihrem frisch geborenen Jungen. Der Name ist wohl auch schon bekannt: Longorias Sohn heißt Santiago Enrique Bastón.

"Wir sind so dankbar für diesen wunderschönen Segen", erklärten die frisch gebackenen Eltern dem Magazin gegenüber.

Longoria, Star der Fernsehserie "Desperate Housewives", war von 2002 an zwei Jahre mit ihrem Kollegen Tyler Christopher verheiratet, von 2007 bis 2011 mit dem französischen Basketballer Tony Parker. Beide Ehen blieben kinderlos.

Im Dezember 2015 wurde die Verlobung mit dem mexikanischen TV-Unternehmer Baston bekannt: Im Mai 2016 gaben sie sich das "Ja"-Wort. Nun begrüßten sie zwei Jahre später ihren ersten gemeinsamen Sohn.

Eva Longoria wäre gerne wieder eine "Desperate Housewife"

Im Mai 2017 verkündete Eva Longoria, dass sie gerne wieder eine "Desperate Housewife" wäre. "Ich vermisse sie! Ich vermisse ihre Haut und ich vermisse es, in ihrer Haut zu stecken", sagte die 42-Jährige dem Magazin Entertainment Tonight. Wenn Autor und Produzent Marc Cherry die Serie fortsetzen würde, würde sie sofort unterschreiben, so die Schauspielerin. Longoria hatte von 2004 bis 2012 in der Erfolgsserie mitgespielt. (dpa/AZ)

