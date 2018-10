16:01 Uhr

Ex-Bachelor Paul Janke wird Stripper Panorama

2012 begann Paul Janke seine Fernsehkarriere als Bachelor auf RTL. Jetzt geht er auf die Bühne. Der Hamburger versucht sich bei den Chippendales als Stripper.

Was hat Ex-Bachelor Paul Janke nicht alles schon gemacht, um im Rampenlicht zu stehen. Er füllte die Stunden in zahlreichen mehr oder weniger trashigen TV-Formaten. Zuletzt versuchte er sich als DJ am Ballermann. Nun wird der Bachelor der Herzen Stripper - und das schon recht bald.

Paul Janke begann Fernsehkarriere bei "Der Bachelor 2012"

Seine TV-Karriere begann der 37-Jährige Hamburger 2012. Was viele nicht wissen, Paul Janke ist gar nicht der erste Bachelor. Der erste heißt nämlich Marcel Maderitsch. Für die Öffentlichkeit ist Janke aber der Bachelor der Herzen, der seitdem durch die Medien tingelt und sämtliche Frauen um den Finger zu wickeln versucht. Unter anderem war er in folgenden Formaten zu sehen: "Das Perfekte Promi Dinner", "Let's Dance", "Promi Big Brother", "Shopping Queen" und "Grill den Henssler". Vergangenes Jahr machte Janke sogar noch einmal beim Bachelor mit. Dieses Mal allerdings beim Spin-off "Bachelor in Paradise". In der Sendung buhlen ehemalige Teilnehmer von "Der Bachelor" und "Die Bachelorette" um Zuneigung.

Ex-Bachelor ist bei Chippendales-Deutschlandtournee 2019 zu sehen

Das neueste Projekt des Ex-Bachelors wirkt im Vergleich dazu schon fast seriös. Paul Janke wird Stripper bei den "Chippendales". Die 1979 in Los Angeles gegründete Gruppe, mit Hemdkragen und Fliege als Markenzeichen, erlangte über die Jahre weltweite Bekanntheit und machte das Strip-Business Salonfähig. In Deutschlands traten sie erstmals 1992 auf.

Paul Janke wird 2019 bei der gesamten Deutschlandtournee der Männerstrip-Show dabei sein. Von Mitte Oktober bis Anfang Dezember 2018 treten die Chippendales noch in 36 deutschen Städten auf. Bei sieben Auftritten ist Janke bereits dabei, unter anderem in München, Mannheim und Berlin. Wie viele Hüllen Janke bei den Chippendales fallen lassen wird, soll noch ein Geheimnis bleiben. (AZ,dpa)

