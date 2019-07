15:02 Uhr

Ex-Bachelor Sebastian Pannek und Angelina Heger sind offiziell ein Paar

Immer wieder gab es Gerüchte, dass der ehemalige Bachelor von 2017, Sebastian Pannek, und die Bachelor-Kandidatin von 2014, Angelina Heger, ein Paar sein sollen.

Hinweise, dass die zwei mehr als nur Freunde sind, gab es auch von den beiden schon länger: Etwa Frühstücksbilder, die beide zwar nicht gemeinsam, aber aus derselben Situation posteten, sie besuchten auch die gleichen Events und reisten in die jeweilige Heimatstadt des anderen. Aber nun hat die mediale Geheimniskrämerei der beiden wohl ein Ende.

Die 27-Jährige hat in dem Ex-Bachelor eine neue große Liebe gefunden. Ihr Partner dürfte den TV-Zuschauern noch gut in Erinnerung sein.

Angelina Heger hat 2014 bei der Datingshow "Der Bachelor" um die Gunst des Junggesellen Christian Tews gebuhlt. Am Ende musste sie sich jedoch als Zweitplatzierte knapp und tränenreich geschlagen geben. Nun hat sie sich doch noch einen anderen waschechten RTL-Rosenkavalier geangelt. In ihrer Instagram-Story postete die Berlinerin ein Bild eines Mannes von hinten und versah es mit der Textzeile "Only You".

Zwar ist auf dem Bild nicht ersichtlich, um wen es sich handelt. Weil Heger aber Sebastian Pannek markierte, ist klar: Der Reality-Star und der "Bachelor" von 2017 sind ein Paar. Auch der Fernsehsender RTL , auf dem der Bachelor läuft, stellt in einem Video fest,

Der Fernsehsender ist ja vielleicht nicht ganz unbeteiligt daran, nachdem ja beide in den Bachelor-Shows zu sehen waren. Auch im Dschungel-Camp war Angelina Heger schon am Start, in der Staffel 2015 ist sie allerdings als Erste aus dem Urwald gegangen.

Schon der zweite "Bachelor" für Angelina Heger

Für Angelina Heger ist es nicht die erste Beziehung mit einem "Bachelor". 2016 war sie bereits mit Leonard Freier zusammen. Hier lesen Sie mehr dazu: Nun doch ein Bachelor! Angelina Heger und Leonard Freier sind ein Paar.

Das Glück der beiden hielt damals allerdings nicht lange, bereits nach wenigen Wochen gab das Paar die Trennung bekannt.

Sebastian Pannek: Seine Erfahrung mit der Bachelor-Gewinnerin

Nach der siebten Staffel war Sebastian Pannek mit Clea-Lacy Juhn zusammen. Ihr Liebes-Aus kam damals überraschend und war für viele ein Schock. Schließlich galten das Male Model und seine brünette Freundin als Bachelor-Liebespaar Nummer eins. Bei seinem ersten Auftritt nach der Trennung zeigte sich Sebastian Pannek gewohnt smart und plauderte ganz offen über Gefühle und seine Pläne in Sachen Liebe.

"Wir haben uns ein, zwei Wochen vor der offiziellen Bekanntgabe getrennt", erklärte Sebastian bei t-online.de. Der einstige Rosenkavalier meinte damals: "Eine neue Frau zu finden, ist das Letzte, worüber ich mir gerade Gedanken mache" Aber wenn die Zeit reif ist, bleibt er offen. "Ich habe keine No-Gos bei Frauen. Es könnte gerne auch eine aus dem Fernsehen sein, schließlich ist man oft auf Veranstaltungen und lernt Leute kennen, mit denen man auch über andere Themen sprechen kann, also Frauen, die einen dann eher verstehen. Das könnte schon von Vorteil sein. Aber wo die Liebe hinfällt – es könnte auch meine Nachbarin sein."

Tja, so wie es aussieht, hat es mit Angelina Heger also geklappt mit einer neuen Frau aus dem Fernsehen. Hoffentlich hält es bei den beiden diesmal länger.

