Ex-Erotik-Model Sibylle Rauch im Dschungelcamp 2019 Panorama

Wieder da: Sibylle Rauch. Das frühere Erotik-Model ("Eis am Stiel") und Porno-Sternchen ist im Dschungelcamp 2019 - und hat sicher jede Menge zu erzählen.

Sibylle Rauch - dieser Name steht für ein Leben voller Höhen und Tiefen. Ob sie das Dschungelcamp 2019 bei RTL zu Ersterem oder Letzterem zählen wird, ist noch unklar. Viel zu erzählen wird der frühere Pornostar im australischen Busch aber auf jeden Fall haben.

Dschungelcamp 2019: Wer ist eigentlich Sibylle Rauch?

Geboren wurde Sibylle Rauch 1960 in München, sie ist jetzt also 58 Jahre alt. "Entdeckt" wurde die Erika Roswitha Rauch geborene Bayerin im Alter von 19 Jahren, zog sich damals für den "Playboy" aus, und landete direkt auf dem Cover des Männermagazins.

Einschlägig ging es weiter. Sibylle Rauch bekam erste Rollen in den damals so angesagten Soft-Erotik-Komödien mit Namen wie "Lass jucken Kumpel (Teil VI)" oder "Drei Lederhosen in St. Tropez".

International bekannt wurde Sibylle Rauch dann in den achtziger Jahren mit ihrer Rolle als Sexbombe in der Spielfilmserie "Eis am Stiel" - es war der Höhepunkt ihrer Laufbahn. "Für die Reklame der Filme, die zu wahren Kassenschlagern avancierten, bereiste Sibylle Rauch und Hauptdarsteller Zachi Noy fast die ganze Welt", heißt es auf ihrer Webseite.

1987 wechselte die Schauspielerin in die Pornobranche, in der sie mehr als 20 Hardcore-Filme dreht, unter anderem auch mit ihrer knapp zwei Jahre jüngeren Schwester Sylvie.

Sibylle Rauch ist aus den "Eis am Stiel"-Filmen bekannt - und nicht nur daher

Dann der Absturz: Sibylle Rauch wurde drogenabhängig, landete in der Prostitution, arbeitete in diversen Bordellen - und doch berappelte sie sich wieder. "Die schweren Zeiten liegen hinter mir, ich habe nicht aufgehört an mich zu glauben und habe mich selbst nicht aufgegeben. Diese Zeiten gehören der Vergangenheit an und ich möchte mit gutem Beispiel voran gehen, dass man alles schaffen und sein Leben neu ordnen kann", so die 58-Jährige über sich selbst.

2018 kam Sibylle Rauch als Gast zum Wiener Opernball - und hofft nun bei IBES 2019 auf den ganz großen Auftritt. "Ich denke, dass mich viele noch sehen wollen. Ich bin ja auch noch was Schönes", sagte sie im Video bei RTL. (AZ)

